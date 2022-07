Começa hoje a Eletrolar Show, maior feira do setor

A Eletrolar Show, feira de negócios entre a indústria e o varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e tecnologia móvel, organizada pelo Grupo Eletrolar, está acontecendo de forma presencial entre 11 e 14 de julho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A expectativa é de que a 15ª edição da feira receba em torno de 26 mil profissionais do setor, entre eles executivos da indústria e do varejo, compradores, distribuidores e varejistas de todos os portes. O credenciamento pode ser feito aqui.

Para garantir a representatividade nacional, como todos os anos, a organizadora da feira patrocina com passagem e hospedagem a vinda de compradores de 150 redes regionais, que respondem por cerda de 20 mil pontos de venda no país.

É a grande oportunidade de conferir de perto as novidades de 700 marcas, que levarão à feira mais de 10 mil produtos e cerca de 2 mil lançamentos.

Entre as marcas confirmadas estão Semp TCL, Alexa, LG, Positivo Tecnologia, Caloi, Mondial, XZone, Atlas Eletrodomésticos, Singer, Elgin, Rcell, Elsys, Itatiaia, Usina de Vendas, Geonav, Gree, Cadence, Oster, Black & Decker, Fujioka, Mallory e Brinox, entre outras.

“Há 15 anos, a Eletrolar Show é o palco dos mais importantes lançamentos e tendências do segmento. É na feira que o comprador do varejo conhece e experimenta os novos produtos que serão disponibilizados ao consumidor no segundo semestre, estreita os relacionamentos e prospecta novos clientes”, diz Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar, organizador da feira.

Espaços de experimentação de produtos e marcas

Entre as atrações dessa edição estão três espaços especiais: uma Casa Conectada e duas arenas (Gamer e Mobilidade Urbana).

A feira montou um espaço inteligente de aproximadamente 400 m² para mostrar ao visitante as vantagens de ter uma casa automatizada e experimentar comodidades como ligar o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa. Estarão presentes as marcas Alexa, LG, Positivo Tecnologia, TCL, Gree, Elsys, Rcell, Atlas Eletrodomésticos, Geonav, Itatiaia e Mallory.

“Por conta do trabalho híbrido, ganham cada vez mais espaço produtos com design, confortáveis e que consomem menos energia. Por isso, estão em alta os produtos que se conectam e que podem ser acionados à distância”, diz Clur.

O mercado de Internet das Coisas (IoT) deve movimentar US$ 735 bilhões ainda este ano em todo o mundo. E o Brasil não fica fora disso. “O país já ocupa a 11ª posição mundial no mercado de automação residencial”, destaca o executivo.

A arena traz destaque para modais mais sustentáveis, assim como produtos e serviços que atendam às necessidades dos usuários, e contará com uma pista para testar as bikes das marcas Athor, Caloi, Colli e Track Bikes.

O artista Daniel Drosh, criador do @teladerua, estará presente no espaço, mostrando habilidade e criatividade em painéis que serão grafitados ao vivo, durante o evento.

No espaço, os visitantes terão duas áreas – uma só com lançamentos de produtos e outra para palestras de influenciadores, especialistas e gamers. Na arena estarão presentes as marcas Alexa, LG, Dazz, Rcell, TCL e XZone

Segundo dados da Newzoo, empresa especializada em pesquisa de mercado e uma das fontes mais confiáveis do mundo para análise de jogos e e-sports, a expectativa é de que o setor cresça 7,2% até 2023 e alcance a receita global de mais de U$S 200 bilhões por ano.

Lançamento da plataforma

O Grupo Eletrolar lança, durante a 15ª edição da Eletrolar Show, a eletrocompras.com, uma plataforma B2B de vendas que funciona como uma facilitadora de negócios entre a indústria e distribuidores com o pequeno varejo

“A plataforma facilitará os negócios entre a indústria e o pequeno varejo, o que resultará em um benefício mútuo”, acrescenta Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar.

Eletrocompras.com é uma plataforma online exclusiva para os fornecedores de bens duráveis que vendem diretamente ao pequeno varejista.

A tecnologia oferecerá suporte ativo às compras feitas diretamente da indústria, acesso aos últimos lançamentos, aos produtos de todas as marcas e um novo canal de vendas, além da venda comissionada.