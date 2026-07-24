Empresa chinesa inaugura fábrica de transformadores em Minas Gerais e deve gerar 300 empregos

A Nansen, subsidiária brasileira do grupo chinês AUX, inaugurou nesta quarta-feira uma fábrica de transformadores em Betim (MG). A unidade terá capacidade para produzir até 144 mil transformadores por ano e deve gerar cerca de 300 empregos diretos, com foco no fornecimento de equipamentos para a modernização da rede elétrica e da transição energética no Brasil.

Os transformadores produzidos na fábrica atendem equipamentos com potência entre 10 e 300 kVA, utilizados na distribuição de energia elétrica. Segundo a empresa, a unidade também deve produzir equipamentos para automação da rede de distribuição e soluções voltadas a projetos de energias renováveis.

De acordo com Ciro Lima, diretor comercial da Nansen, fatores como a expansão dos data centers, o crescimento da eletrificação da economia, a instalação de novas indústrias e o maior consumo residencial de eletricidade aumentam a necessidade de novos equipamentos para ampliar a capacidade da rede.

Segundo o executivo, a estratégia da empresa é adaptar ao mercado brasileiro tecnologias já utilizadas pela indústria chinesa no setor elétrico. Entre elas estão processos automatizados de fabricação, como secagem a vácuo por ondas terahertz, enchimento de óleo a vácuo e inspeção automatizada dos equipamentos durante os testes de qualidade. A fábrica também opera com sistemas digitais de gestão e monitoramento da produção.

Durante a inauguração, a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min, afirmou que Minas Gerais mantém uma cooperação econômica de longa data com a China, principal parceiro comercial do estado. Ela destacou que o investimento ocorre em um contexto de expansão da infraestrutura e de transição energética no Brasil.

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Daniel Medrado, afirmou que novos investimentos chineses podem contribuir para ampliar a oferta de infraestrutura ligada à energia limpa no estado.

A inauguração da unidade integra a estratégia internacional do Grupo AUX para o setor de energia. No Brasil, a Nansen atua nas áreas de medição inteligente de energia, equipamentos para distribuição elétrica, sistemas de iluminação pública inteligente e soluções para recarga de veículos elétricos.