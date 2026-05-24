Carrinho mais vazio: preocupação com a economia muda hábitos dos americanos nos mercados

Levantamento da CNN aponta que a maioria de eleitores, entre democratas, republicanos e independentes, afirmou ter alterado hábitos de compra no supermercado nos últimos meses para manter os gastos dentro do orçamento.

A pesquisa também indica que 59% dos entrevistados reduziram despesas com itens considerados extras e entretenimento.

Custo de vida insatisfatório

O custo de vida aparece como um dos principais pontos de insatisfação. Mais de três quartos dos americanos relataram aumento nos custos em suas comunidades, incluindo 55% dos republicanos, que atribuíram esse cenário a políticas do presidente Donald Trump.

Outros levantamentos recentes reforçam a percepção de insegurança financeira. Pesquisa do New York Times/Siena mostrou que quase metade dos eleitores classifica a economia como “ruim”, o pior nível de avaliação, representando uma alta de 11 pontos percentuais desde janeiro.

Já o instituto Gallup apontou que a confiança econômica atingiu o menor patamar em quatro anos.

Combustíveis pressionam o orçamento

No consumo cotidiano, os preços dos combustíveis seguem pressionando o orçamento. De acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA), o valor da gasolina ultrapassou US$ 4,50 por galão em todo o país.

Segundo pesquisa da Fox News, cerca de 80% dos eleitores, incluindo a maioria dos republicanos, consideram que o governo Trump tem responsabilidade pela alta dos preços. Os entrevistados também citaram como fatores relevantes as companhias petrolíferas, a guerra no Irã e regulamentações governamentais.

No cenário geral, 57% dos eleitores afirmaram que as políticas do atual governo prejudicaram o país, índice superior aos 51% registrados um ano antes.