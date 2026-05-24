Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Carrinho mais vazio: preocupação com a economia muda hábitos dos americanos nos mercados

No cenário geral, 57% dos eleitores afirmaram que as políticas do atual governo prejudicaram o país, diz pesquisa

Varejo: consumidora faz compras em supermercado nos Estados Unidos (Patrick T. Fallon/Bloomberg)

Varejo: consumidora faz compras em supermercado nos Estados Unidos (Patrick T. Fallon/Bloomberg)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10h51.

A preocupação com a alta dos preços ganhou força nos Estados Unidos às vésperas do Memorial Day, feriado em que americanos tradicionalmente se reúnem para churrascos em homenagem a militares mortos em guerras.

Levantamento da CNN aponta que a maioria de eleitores, entre democratas, republicanos e independentes, afirmou ter alterado hábitos de compra no supermercado nos últimos meses para manter os gastos dentro do orçamento.

A pesquisa também indica que 59% dos entrevistados reduziram despesas com itens considerados extras e entretenimento.

Custo de vida insatisfatório

O custo de vida aparece como um dos principais pontos de insatisfação. Mais de três quartos dos americanos relataram aumento nos custos em suas comunidades, incluindo 55% dos republicanos, que atribuíram esse cenário a políticas do presidente Donald Trump.

Outros levantamentos recentes reforçam a percepção de insegurança financeira. Pesquisa do New York Times/Siena mostrou que quase metade dos eleitores classifica a economia como “ruim”, o pior nível de avaliação, representando uma alta de 11 pontos percentuais desde janeiro.

Já o instituto Gallup apontou que a confiança econômica atingiu o menor patamar em quatro anos.

Combustíveis pressionam o orçamento

No consumo cotidiano, os preços dos combustíveis seguem pressionando o orçamento. De acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA), o valor da gasolina ultrapassou US$ 4,50 por galão em todo o país.

Segundo pesquisa da Fox News, cerca de 80% dos eleitores, incluindo a maioria dos republicanos, consideram que o governo Trump tem responsabilidade pela alta dos preços. Os entrevistados também citaram como fatores relevantes as companhias petrolíferas, a guerra no Irã e regulamentações governamentais.

No cenário geral, 57% dos eleitores afirmaram que as políticas do atual governo prejudicaram o país, índice superior aos 51% registrados um ano antes.

Acompanhe tudo sobre:SupermercadosEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Califórnia decreta estado de emergência após vazamento químico perto da Disneylândia

Ataque a bomba contra trem deixa ao menos 29 mortos e 102 feridos no Paquistão

Rússia dispara míssil com capacidade nuclear contra a Ucrânia

Uzbequistão: o país da Rota da Seda que finalmente chega a um Mundial da FIFA

Mais na Exame

Casual

De Courtney Love a Olivia Rodrigo: a história do babydoll na moda

Esporte

Como Messi virou bilionário: salários, patrocínios e decisões construíram fortuna do astro

Pop

'Crepúsculo': veja a ordem cronológica para assistir aos filmes da franquia

Future of Money

Travel Rule: a nova era de compliance no setor cripto brasileiro