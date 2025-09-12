Ele se aposentou aos 28 anos e passou a viver de renda passiva de US$ 30 mil

Aos 28 anos, Nathanael Farrelly vendeu sua empresa de enfermagem domiciliar por US$ 12,5 milhões e decidiu dar uma pausa na carreira para se dedicar à família.

Enfermeiro de formação, ele viu na pandemia uma oportunidade de negócio e criou a Revitalize Specialty Infusion, oferecendo tratamentos como aplicação de antibióticos diretamente na casa dos pacientes.

Gestão financeira como diferencial

Mas o que realmente garantiu o sucesso do negócio foi a forma como Farrelly cuidou das finanças. Durante a pandemia, somou um empréstimo emergencial oferecido pelo governo dos EUA ao seu dinheiro próprio para começar a empresa — incluindo o lucro da venda de um imóvel — e manteve as contas organizadas, com fluxo de caixa saudável.

Sem depender de investidores e com tudo sob controle, o negócio cresceu rápido. Quando percebeu que precisava de uma estrutura maior para continuar expandindo, decidiu vender.

Com o dinheiro da venda, construiu um patrimônio de quase US$ 14 milhões, que hoje rende cerca de US$ 30 mil por mês — o suficiente para sustentar sua família com tranquilidade.

Conhecimento financeiro como chave do sucesso

A trajetória de Farrelly mostra como dominar conceitos de finanças corporativas — como custo, receita, lucro, investimento e planejamento — pode ser o diferencial para qualquer profissional que deseja crescer.

Saber tomar decisões financeiras certas no momento certo foi o que permitiu a ele não apenas criar um negócio de sucesso, mas também conquistar liberdade para escolher seu próximo passo com calma.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

