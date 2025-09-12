Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Ele se aposentou aos 28 anos e passou a viver de renda passiva de US$ 30 mil

Com patrimônio de US$ 14 milhões, Nathanael Farrelly mostra como entender finanças corporativas pode transformar uma carreira comum em uma trajetória milionária

Nos momentos de descontração, tendemos a ser mais lógicos ao traçar o roteiro e calcular os gastos da viagem (Pexels/Divulgação)

Nos momentos de descontração, tendemos a ser mais lógicos ao traçar o roteiro e calcular os gastos da viagem (Pexels/Divulgação)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18h03.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Aos 28 anos, Nathanael Farrelly vendeu sua empresa de enfermagem domiciliar por US$ 12,5 milhões e decidiu dar uma pausa na carreira para se dedicar à família.

Enfermeiro de formação, ele viu na pandemia uma oportunidade de negócio e criou a Revitalize Specialty Infusion, oferecendo tratamentos como aplicação de antibióticos diretamente na casa dos pacientes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Gestão financeira como diferencial

Mas o que realmente garantiu o sucesso do negócio foi a forma como Farrelly cuidou das finanças. Durante a pandemia, somou um empréstimo emergencial oferecido pelo governo dos EUA ao seu dinheiro próprio para começar a empresa — incluindo o lucro da venda de um imóvel — e manteve as contas organizadas, com fluxo de caixa saudável.

Sem depender de investidores e com tudo sob controle, o negócio cresceu rápido. Quando percebeu que precisava de uma estrutura maior para continuar expandindo, decidiu vender.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Com o dinheiro da venda, construiu um patrimônio de quase US$ 14 milhões, que hoje rende cerca de US$ 30 mil por mês — o suficiente para sustentar sua família com tranquilidade.

Conhecimento financeiro como chave do sucesso

A trajetória de Farrelly mostra como dominar conceitos de finanças corporativas — como custo, receita, lucro, investimento e planejamento — pode ser o diferencial para qualquer profissional que deseja crescer.

Saber tomar decisões financeiras certas no momento certo foi o que permitiu a ele não apenas criar um negócio de sucesso, mas também conquistar liberdade para escolher seu próximo passo com calma.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui 

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO APRENDER SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Homem mais rico da AL defende 4 dias de descanso, não fecha porta do escritório e não usa computador

Inauguração da Casa CBA EXAME marca oficialmente a chegada da EXAME Sul na região

Ele quer faturar R$ 1 bilhão com um novo jeito de resolver a maior ameaça às empresas brasileiras

O que é a Mixue, gigante chinesa que vai abrir loja em SP e investir R$ 3,2 bilhões no Brasil

Mais na Exame

Carreira

Esse CEO vai faturar US$ 25 milhões com uma empresa que ninguém queria

Brasil

STF forma maioria para liberar modelo cívico-militar em SP, mas decisão é provisória

Guia de Investimentos

O que é uma LIG (Letra Imobiliária Garantida) e quais são os riscos desse investimento

Mundo

Suspeito de matar ativista Charlie Kirk pode receber pena de morte por homicídio e outros crimes