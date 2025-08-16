Ela transformou um erro de marketing em US$ 1 milhão – 'Nunca esqueça de suas raízes'

Time da PostcardMania posando na sede da empresa, na Flórida (St Pete Catalyst/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05h00.
E foi isso que aconteceu com Joy Gendusa, fundadora da PostcardMania, que hoje movimenta mais de US$ 100 milhões por ano e emprega 380 pessoas.
Liderando o negócio desde 1988, a CEO tem uma regra de ouro: toda semana, sem erro, eles enviavam 205 mil cartões postais promocionais. A ideia é ajudar pequenos negócios a se promoverem por meio da distribuição de panfletos e folhetins via correio. Em contrapartida, eles promoviam a própria marca da mesma forma – estratégia que sempre funcionou e foi responsável pelo crescimento da empresa.
Mas, em outubro de 2024, ela estava analisando dados da companhia e percebeu que a renda proveniente de novos clientes tinha estagnado nos últimos meses. Ao puxar um relatório interno, foi descoberto que a taxa de envio de cartões caiu em mais de 10 mil unidades, cerca de 5%.
As informações foram retiradas de reportagem na Entrepreneur Magazine.
Descubra como VOCÊ pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se aqui e assista aulas com CERTIFICADO sobre o tema.
Ao perceber a falha, a resposta foi rápida: aumentar o envio de cartões postais novamente, o que trouxe resultados imediatos. Em apenas um mês, o crescimento voltou aos níveis esperados.
Inspirada pelo impacto do ajuste, Gendusa decidiu investir ainda mais, elevando o número para 260 mil cartões por semana em 2025. Como resultado, sua empresa já superou em US$ 1 milhão a receita do ano anterior, apenas com novos clientes.
A experiência da PostcardMania reforça três lições essenciais para profissionais de marketing e empresários:
Quer liderar estratégias de Marketing? EXAME + Saint Paul promovem treinamento virtual (com certificado) sobre o tema; inscreva-se aqui
No mundo do marketing e branding, pequenos ajustes podem gerar resultados transformadores. Para profissionais da área, a mensagem é clara: dominar estratégias eficazes e investir nelas com consistência não é apenas necessário — é o caminho para levar a carreira e os negócios a novos patamares.
De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.
Esse é um treinamento virtual e com certificado, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:
Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.