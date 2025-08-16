Ela transformou um erro de marketing em US$ 1 milhão – 'Nunca esqueça de suas raízes'

"Há males que vem para o bem." Ditado popular

E foi isso que aconteceu com Joy Gendusa, fundadora da PostcardMania, que hoje movimenta mais de US$ 100 milhões por ano e emprega 380 pessoas.

Liderando o negócio desde 1988, a CEO tem uma regra de ouro: toda semana, sem erro, eles enviavam 205 mil cartões postais promocionais. A ideia é ajudar pequenos negócios a se promoverem por meio da distribuição de panfletos e folhetins via correio. Em contrapartida, eles promoviam a própria marca da mesma forma – estratégia que sempre funcionou e foi responsável pelo crescimento da empresa.

Mas, em outubro de 2024, ela estava analisando dados da companhia e percebeu que a renda proveniente de novos clientes tinha estagnado nos últimos meses. Ao puxar um relatório interno, foi descoberto que a taxa de envio de cartões caiu em mais de 10 mil unidades, cerca de 5%.

As informações foram retiradas de reportagem na Entrepreneur Magazine.

Reação rápida

Ao perceber a falha, a resposta foi rápida: aumentar o envio de cartões postais novamente, o que trouxe resultados imediatos. Em apenas um mês, o crescimento voltou aos níveis esperados.

Inspirada pelo impacto do ajuste, Gendusa decidiu investir ainda mais, elevando o número para 260 mil cartões por semana em 2025. Como resultado, sua empresa já superou em US$ 1 milhão a receita do ano anterior, apenas com novos clientes.

A experiência da PostcardMania reforça três lições essenciais para profissionais de marketing e empresários:

Valorize o que funciona: estratégias comprovadas, como o marketing direto no caso da PostcardMania, não devem ser abandonadas em favor de tendências passageiras. Resgatar táticas que já deram certo no passado pode ser a chave para resolver desafios atuais; Monitore suas métricas: identificar de onde vêm os novos clientes e quais estratégias estão gerando os melhores resultados é essencial. A análise da receita bruta permite ajustar esforços para maximizar o impacto; Não economize no marketing: crescer exige investimento. Embora possa parecer arriscado aumentar os gastos em momentos de dificuldade, campanhas bem planejadas e executadas têm o poder de reverter cenários adversos.

Lição para profissionais do marketing

No mundo do marketing e branding, pequenos ajustes podem gerar resultados transformadores. Para profissionais da área, a mensagem é clara: dominar estratégias eficazes e investir nelas com consistência não é apenas necessário — é o caminho para levar a carreira e os negócios a novos patamares.

