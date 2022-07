Albert Einstein leva expertise de profissionais do hospital para cursos de EAD

Eleito por três anos consecutivos um dos melhores hospitais do mundo pela revista americana Newsweek, o Hospital Israelita Albert Einstein aproveita, desde 2018, a expertise de seus profissionais – e de especialistas do mercado – em seus cursos de pós-graduação de ensino à distância (EAD).

Hoje, são oferecidos 23 cursos de pós-graduação no formato EAD a profissionais de todo o Brasil e de outros países. Só neste ano, nove temas foram lançados.

A área de educação à distância do hospital conta com um time multidisciplinar contratado e dedicado para apoiar os professores-autores na elaboração de um conteúdo digital, baseado nas melhores práticas acadêmicas, visando melhor efetividade no processo de ensino-aprendizagem do adulto. Esta equipe conta com Product Owner (PO), designers instrucionais, doutores em educação, produtores multimídia, ilustradores e diagramadores.

“Os cursos são construídos com foco no aprendizado do adulto e, por isso, o uso de estudos de casos e os desafios propostos fortalecem esta jornada trazendo relevância prática para o dia a dia do profissional. Outro ponto de destaque é a interação e colaboração entre os alunos e professor-tutor, que é realizada através de fórum e webconferências”, afirma Sandra Kina, gerente de ensino digital, que há mais de 25 anos atua na área EAD e tecnologias educacionais voltados para o setor da saúde.



Curso online com vivência no hospital

Flávia Ghisi Nielsen, gerente de programas de gestão do ensino Einstein, conta que os cursos seguem a característica do Einstein de “ensinar o que faz”. “Isso significa aulas com foco na prática do dia a dia e tecnologias atualizadas, com cerca de 75% dos professores atuando no hospital e, o restante, em outras instituições, trazendo vivências diferentes para a sala de aula”, conta.

Alguns dos cursos de assistência têm um estágio presencial durante uma semana em alguma unidade do hospital. Já os de gestão têm encontros no hospital e até visita à incubadora do Einstein. Ambos contemplam, ainda, simulações realísticas.

“Essa experiência é fundamental para o participante conhecer o hospital e para se sentir um aluno da instituição. Muda o formato, para adaptar à cada realidade, mas não muda a qualidade”, explica Flávia.

No caso dos cursos voltados para a assistência, diz Olga Farah, diretora de pós-graduação e responsável pelos cursos da área de assistência à saúde, “saber” que o professor atua também na UTI do hospital, por exemplo, e que é capaz de dispor as ferramentas para ter um melhor resultado, faz muita diferença.”

Como funcionam os cursos de EAD do Einstein

Os cursos são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) e obtiveram a mais alta avaliação (5) da entidade. Têm duração média de 360 horas, com 11 disciplinas (30 horas cada uma) e avaliação ao fim de cada disciplina e uma prova geral no fim do curso, todos com nota mínima (7) para aprovação.

As turmas têm, no máximo, 50 alunos. Os pós-graduandos participam de fóruns para trocas sobre os estudos de casos. As avaliações dos alunos dos cursos EAD do hospital são altas: alcançam uma média de 8,8, e a avaliação dos professores é de 9,4, ambas muito próximas às avaliações dos cursos presenciais.

Sandra Kina destaca que a tecnologia e os fundamentos da metodologia fazem com que o curso de Pós-EAD tenha a mesma qualidade do presencial. “Inclusive, a titulação emitida no diploma é a mesma”, diz ela. Flávia Nielsen também destaca outra vantagem dos cursos à distância: o ensino sem fronteiras. “Eles atendem a todos os perfis de alunos e são uma ótima opção para profissionais se atualizarem, não importa em que região estejam.”

De 2018 a 2021, quase 2,5 mil alunos fizeram os cursos de EAD do Einstein, um crescimento de 90% ao ano. “A previsão é formar o dobro de alunos em 2022. Só os cursos voltados para a assistência tiveram um aumento de 23% nas vendas neste ano”, afirma Olga Farah.

Cursos acessíveis

Entre os cursos mais procurados, estão o de gestão em saúde, com 450 alunos por ano, e o de o , lançado em 2020, com mais de 160 alunos.

Os cursos de assistência custam a partir de R$ 11,2 mil e os de gestão a partir de R$ 14,3 mil. Eles podem ser parcelados em até 30 vezes.

O público é formado por médicos, enfermeiros, biomédicos, dentistas, farmacêuticos, administradores e outros profissionais da área da saúde que já possuem uma graduação e querem aperfeiçoar seus conhecimentos.

Atualmente, além de estudantes de vários estados do Brasil, os cursos EAD do Einstein contam também com alunos que vivem em Angola, Alemanha, Estados Unidos, Suíça e Portugal.