“Eficiência no uso do capital é essencial em todos os momentos”, diz fundador da Monashees

Após os anos de bonança no mercado de venture capital, os ventos mudaram e também os discursos. O crescimento a qualquer custo e a queima de caixa foram substituídos por uma defesa mais consistente de gestão do capital e de eficiência.

Segundo Eric Archer, cofundador da Monashees Capital, um dos maiores fundos da região, essa mentalidade precisa ser aplicada no dia a dia dos negócios, independentemente do momento econômico. A gestora tem como investidas startups como

Petlove

Pipo Saúde

Pomelo

Rappi

Sami

“É importante para os empreendedores terem uma mentalidade de eficiência de capital sempre, seja momento bom ou ruim”, afirma. “Eles precisam usar o capital da melhor maneira possível para navegar no trade offs e tomar as decisões que vão criar um crescimento sustentável. Não é apenas uma questão de crescimento, trata-se de crescimento sustentável”.

O executivo participa da segunda edição do Vamos Latam Summit, evento organizado pela plataforma de inovação e fundo de investimento Latitud. O encontro acontece entre esta quinta-feira e sexta, 28 e 29, em São Paulo, e procura conectar as startups nacionais a um ecossistema maior de negócios, de outros países da região ao Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Archer conta que os aprendizados vieram de maneira difícil e a gestora falhou bastante até perceber a importância de ter empreendedores com uma mentalidade sobre o uso eficiente dos recursos. “Em algumas das primeiras empresas que investimos, nós descobrimos que os fundadores tinham boas intenções, mas não esse pensamento de eficiência e as empresas fracassaram por esse motivo”.

Fundada em 2005, quando o mercado venture capital ainda era incipiente na região, a gestora teve essa vantagem de ter chegado antes e pode errar enquanto o ecossistema engatinhava. Com a evolução do mercado, a partir de 2015, a Monashees estava melhor posicionada para apoiar os negócios e com uma tese mais alinhada.

“Quando entramos em 2018 no bull market que durou até 2021, esses anos mágicos de loucura, acho que estávamos mais bem preparados por causa dessas coisas”, afirma. O investidor participou de um painel Lucas Vargas, da Nomad, Gerry Colyer, da mexicana, da Clara, duas startups investidas pela Monashees.