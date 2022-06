Petlove anuncia novo posicionamento e integra grupo em marca única

Ao completar 23 anos, a Petlove anuncia uma série de mudanças: lança um novo serviço, novos negócios, branding e promoções. A companhia dá o primeiro passo na consolidação do maior ecossistema pet do Brasil, reunindo em uma única marca, de forma integrada, as empresas do grupo voltadas para o consumidor final. Tendo como novo propósito de negócio “transformar o mundo em um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis”, a Petlove deixará de usar as nomenclaturas Porto.Pet e Nofaro — empresas de plano de saúde pet adquiridas por meio de fusões e negociações nos últimos dois anos — e irá incorporá-las à marca Petlove.

O movimento, que será gradual ao longo dos próximos três meses, teve início com o lançamento da nova logo da empresa. As marcas B2B voltadas a pet shops, médicos, hospitais e clínicas veterinárias — Vetus e Vet Smart — mantêm as nomenclaturas atuais, assim como a DogHero, que, neste primeiro momento, terá uma mudança apenas no visual para se aproximar ainda mais esteticamente da holding.

De acordo com a CEO da Petlove, Talita Lacerda, essa iniciativa marca o novo momento da companhia, que começou como um e-commerce e foi crescendo para outras frentes de negócios, como saúde, hospedagem e serviços, sempre focada em oferecer soluções completas para tutores e pets.

Nesse contexto, a empresa anuncia também o lançamento do primeiro produto fruto desse ecossistema e que reúne serviços dessas diferentes vertentes: Petlove Prime.

“Estamos saindo na frente nessa integração do nosso ecossistema, oferecendo ao consumidor o pacote de benefícios Petlove Prime, que garante os principais cuidados para o pet e benefícios para o tutor. Esse o produto integra as várias empresas do grupo e conecta a jornada dos clientes, com consultas médicas, exames, vacinas, desconto em hospedagem, apoio em caso de fuga, frete grátis no e-commerce, entre outras vantagens”, afirma a executiva.

A empresa também está investindo em um projeto de lojas físicas. A primeira será inaugurada em junho, no bairro de Moema, em São Paulo, cidade que também receberá o primeiro quiosque da marca, instalado no MorumbiShopping — da rede Multiplan — ainda no mês de junho.

Segundo Talita, a expectativa é que todos esses projetos impulsionem o crescimento da companhia, fazendo com que a projeção de faturamento da empresa suba aproximadamente 40% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 1,1 bilhão ainda em 2022.

“Queremos ser vistos, cada vez mais, como uma One Stop Shop, nos consolidando como um ecossistema onde os clientes conseguem resolver qualquer questão associada ao pet, em um único lugar. Nosso novo posicionamento também visa fortalecer a agenda ESG da companhia, focada em operações responsáveis, promoção da saúde e bem-estar (humana e pet) e governança”, diz Talita.

Celebração no online

Até 30 de junho, como comemoração dos 23 anos da empresa, a Petlove dará R$ 200 por mês, durante um ano, para 100 consumidores utilizarem no site, aplicativo, futuras lojas físicas da marca, incluindo produtos e planos de saúde.

A mecânica para participar é simples: a cada R$ 150 reais adquiridos no aplicativo ou no site da companhia, o consumidor recebe um número da sorte, multiplicado conforme o valor da compra. Comprador Recorrente da Petlove ganha o dobro de números. Mais detalhes sobre a ação estão disponíveis no site da empresa.

