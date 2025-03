Mineiro de 23 anos já movimentou R$ 115 milhões na própria startup

O mercado de benefícios corporativos movimenta R$ 100 bilhões no Brasil e atrai empresas de todos os tamanhos, que buscam atender às necessidades de colaboradores cada vez mais exigentes. Uma dessas empresas, com sede em Minas Gerais, já tem história no setor: a Ecx Card, que desde 1993 oferece soluções tradicionais, como vale-alimentação e transporte, com uma bandeira própria e uma rede de lojas credenciadas.

No entanto, o cenário de benefícios corporativos mudou e, com isso, João Henrique Innecco, filho do presidente da Ecx Card, decidiu criar uma nova abordagem para simplificar a gestão de benefícios: nasceu a Ecx Pay, uma startup que aposta em soluções mais modernas e flexíveis.

A grande diferença entre as duas empresas está no modelo de operação. Enquanto a Ecx Card ainda segue com o tradicional, com cartões de bandeira própria e uma rede limitada de credenciados, com foco na região mineira, a Ecx Pay aposta em algo mais flexível e nacional.

Innecco sempre acompanhou de perto a operação do pai. Aos 16 anos, começou a trabalhar no call center da empresa e viu de perto as dificuldades do consumidor. "Foi uma escola de paciência, inovação e, principalmente, de entender que o mercado de benefícios estava mudando", diz o fundador. "Percebemos que o que era bom no passado já não atendia mais às novas necessidades dos clientes".

A startup ainda é do mesmo grupo da Ecx Card, que tem bandeira própria, mas fez uma parceria estratégica com a Mastercard. Isso garante que seus cartões sejam aceitos em qualquer lugar do mundo, proporcionando maior liberdade para o usuário.

A plataforma da Ecx Pay também se destaca pela unificação de até 11 benefícios diferentes, como vale-alimentação, vale-transporte, premiações e até mesmo adiantamento salarial — os funcionários podem antecipar até 30% —, tudo em um único cartão, acessível por um aplicativo simples de usar.

A startup tem grandes planos para 2025: a Ecx Pay projeta quadruplicar seu volume de transações até o final do ano, atingindo R$ 400 milhões anuais.

Para isso, a empresa está preparando o lançamento de novos produtos, como um cartão corporativo para gestão de despesas internas e viagens, além de um sistema de controle de frotas de veículos corporativos.