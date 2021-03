Dono do restaurante Ponto Chic morre vítima da covid-19

O empresário José Carlos Alves de Souza, de 71 anos, morreu nesta semana vítima da covid-19. Souza era dono do tradicional restaurante Ponto Chic, conhecido por seu famoso sanduíche de bauru.

Em nota, o restaurante informou que o empresário foi contaminado pelo vírus no fim de janeiro, em viagem a Franca, interior de São Paulo, onde esteve por alguns dias no sítio da família. Lá ele soube que seu pai, Antonio Alves de Souza, de 90 anos, havia testado positivo para a doença.

Ambos vieram juntos para São Paulo e José Carlos foi o acompanhante do pai durante mais de uma semana de internação, no Hospital São Camilo, na zona oeste da capital. Antonio se recuperou após uma semana e hoje segue o tratamento em casa. José Carlos, no entanto, passou a ter sintomas e não resistiu.

José Carlos comandava o restaurante desde 1978, quando ele e o pai compraram a marca, fundada em 1922. O negócio hoje é dirigido por Rodrigo Alves, filho de José Carlos, e tem quatro unidades na capital paulista.

No dia 30 de janeiro, Rodrigo Alves decidiu abrir uma das lojas da marca mesmo com as restrições impostas para aquele final de semana por conta da pandemia.

Na época, Alves disse que tomou a decisão depois de ficar sabendo que o prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), foi ao Maracanã ver a final da Copa Libertadores da América no mesmo fim de semana que a cidade precisou fechar seus comércios.

“Foi um ato isolado, de indignação e desespero. Nosso setor vive a pior crise de sua história, com pouco apoio das autoridades, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Nós respeitamos todos os protocolos contra a Covid-19 e seguimos respeitando em nossas lojas mantendo todos nossos clientes e colaboradores seguros. Definitivamente, restaurantes que cumprem as normas sanitários não são pontos de contágio”, disse o empresário em nota.

José Carlos deixa a esposa, Edna, dois filhos e quatro netos.