Dono de 123importados ameaça processar Kaspersky por bloqueio de site

A empresa de segurança digital Kaspersky está sendo ameaçada de processo pelo grupo dono do site 123importados.com — que vende produtos importados pela internet — devido a um bloqueio realizado pela empresa russa de segurança digital. A Kaspersky têm um software de proteção contra ameaças em páginas da web.

Desde o início deste ano, o site de importados investiu milhões de reais em anúncios de televisão e publieditoriais em jornais de grande circulação. As ofertas de produtos pela metade do preço despertou sinal de alerta sugerindo indícios de fraude no negócio.

A EXAME tentou acessar o site nesta segunda-feira, 27, mas ele foi retirado do ar.

No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra uma quadrilha que aplicava golpes a partir do site. As vítimas eram atraídas por preços baixos, encomendavam e pagavam pelos produtos, só que nunca recebiam.

Foram cumpridos 8 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em endereços de pessoas suspeitas de integrar a quadrilha de fraudadores no interior de São Paulo. A operação foi realizada nas cidades de São Paulo, Mauá, Guarulhos e Jaú. Foram apreendidos veículos como uma SUV Jaguar avaliada em R$ 500 mil.

Em 2019, alguns integrantes do grupo foram presos por lavagem de dinheiro obtido via empresas fantasmas. Então, no início de 2020, surgiu a 123 Importados. Segundo a polícia, esta era uma forma de “aplicar golpes financeiros através da venda de produtos eletroeletrônicos com preço muito abaixo do mercado”.

A loja estava associada à empresa Online Intermediações Ltda, com CNPJ aberto em janeiro deste ano. Apesar de ter capital inicial de apenas R$ 1 mil, ela veiculou anúncios em horários de grande audiência na TV aberta, em canais como SBT, Band e Rede TV.

O site de produtos importados teve diversas reclamações no site Reclame Aqui. Até o momento desta matéria, há o registro de mais de 6 mil reclamações, sendo a maioria pelo não recebimento da mercadoria e pedindo o estorno do valor pago.

Abaixo, vídeo veiculado no YouTube anuncia uma TV Samsung 43 polegadas de LED 4K de R$ 1.599 por R$ 799,90.