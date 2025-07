Do Pix automático à digitalização: Open Finance concentra 11% dos investimentos no Brasil

Durante décadas, o planejamento financeiro de empresas e pessoas foi pautado por controles manuais, previsões baseadas em histórico e uma boa dose de intuição.

Mas o cenário mudou. Com a consolidação do Open Finance no Brasil e a intensificação da digitalização no setor, estamos vivendo uma revolução silenciosa na forma como dinheiro, dados e decisões se conectam.

A previsão de caixa, que antes dependia de planilhas e suposições, hoje pode ser alimentada em tempo real por APIs bancárias. A conciliação financeira, que tomava horas ou dias, pode ser automatizada com poucos cliques.

E com o Pix automático prestes a chegar, até os pagamentos recorrentes ganham uma nova camada de agilidade e controle. Não é apenas uma questão de conveniência, mas sim de vantagem competitiva.

A digitalização chegou às finanças — e com força

Segundo levantamento da empresa de tecnologia KoreFusion, mais de 11% de todos os investimentos em digitalização realizados no Brasil em 2024 foram voltados à área financeira.

Isso coloca o setor como líder em transformação digital, à frente de áreas como logística, RH e até mesmo marketing.

Entre os principais focos estão automação de processos, análise de dados em tempo real, segurança da informação e integração de sistemas.

Soluções de ERP, plataformas de gestão financeira e ferramentas com inteligência artificial passaram a ser prioridade em médias e grandes empresas.

Quem entende de finanças e tecnologia, vai liderar

A digitalização das finanças está transformando o papel do profissional da área: antes visto como executor de controles, ele agora é cobrado como analista estratégico.

Espera-se que domine ferramentas, saiba interpretar dados, compreenda tendências como Pix automático, tokens de recebíveis, crédito descentralizado e seja capaz de contribuir para decisões de negócio.

Esse novo perfil exige atualização constante e compreensão da interseção entre finanças, tecnologia e estratégia.

As empresas que reconhecem isso estão investindo mais em capacitação. E os profissionais que se antecipam, mergulham em dados e adotam uma visão digital da gestão financeira, são justamente os que mais se destacam no mercado.

A importância de dominar as finanças corporativas

