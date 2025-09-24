Disparada das ações da Oracle coloca dois ex-executivos na lista de bilionários

A empresa americana de tecnologia Oracle se consolidou como uma das principais beneficiadas da corrida global pela inteligência artificial.

O movimento impulsionou as ações da companhia em quase 115% nos últimos seis meses, elevando seu valor de mercado para US$ 933 bilhões e colocando a Oracle como a 12ª empresa mais valiosa do mundo.

Só no último dia 10 de setembro, os papéis da Oracle subiram 36% em apenas uma sessão, após a projeção de que a receita de infraestrutura em nuvem, com foco em inteligência artificial, poderá crescer 700% em quatro anos, alcançando US$ 144 bilhões.

O salto aumentou em quase US$ 100 bilhões a fortuna de Larry Ellison, cofundador e diretor de tecnologia da empresa, que se consolidou como o segundo homem mais rico do planeta, com patrimônio estimado em US$ 392,3 bilhões.

Os novos bilionários

A valorização também transformou em bilionários dois nomes históricos da empresa. Jeffrey Henley, ex-presidente do conselho e ex-diretor financeiro, agora tem patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão.

Ele ainda detém ações e opções da Oracle avaliadas em US$ 830 milhões, além de já ter realizado ganhos líquidos de US$ 206 milhões desde 2003.

Edward Screven, ex-arquiteto-chefe de tecnologia da empresa, também passou a figurar na lista com US$ 1,1 bilhão. Ele possui US$ 900 milhões em ações da Oracle e já embolsou cerca de US$ 130 milhões líquidos com opções e vendas de papéis.

Screven se aposentou em fevereiro de 2025, mas segue no conselho da Ampere Computing Holdings, empresa de semicondutores em que a Oracle detinha participação e que foi adquirida pelo SoftBank por US$ 6,5 bilhões.

Mudanças na liderança

A Forbes destaca ainda que a Oracle conta com uma quarta bilionária: Safra Catz, que possui fortuna estimada em US$ 3,4 bilhões. Ela deixou o cargo de CEO, que ocupava desde 2014, e assumiu a função de vice-presidente executiva.

A gestão da empresa passa a ser dividida pelos veteranos Clay Magouyrk e Mike Sicilia, que terão direito a opções de ações de US$ 250 milhões e US$ 100 milhões, respectivamente. De acordo com documentos da SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, eles possuem atualmente participações avaliadas em US$ 38 milhões e US$ 37 milhões.