O salto da Oracle que colocou Larry Ellison à frente de Elon Musk

Larry Ellison, cofundador da Oracle, ultrapassou temporariamente Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo nesta semana. A mudança ocorreu após a divulgação de resultados financeiros que adicionaram cerca de US$ 89 bilhões ao patrimônio de Ellison.

Apesar de Musk recuperar a liderança ainda no mesmo dia, o episódio evidenciou a reavaliação do mercado sobre o papel da Oracle no setor de tecnologia.

Fundada há 48 anos e tradicionalmente associada a softwares de banco de dados, a empresa consolidou avanços recentes em computação em nuvem. Hoje, figura entre os principais fornecedores de infraestrutura para inteligência artificial, competindo diretamente com Amazon, Microsoft e Alphabet.

A Oracle também deve ter um papel central na operação do TikTok nos Estados Unidos. Washington e Pequim ainda negociam a gestão do app nos EUA para um consórcio que inclui a companhia, segundo a Bloomberg.

Expansão em nuvem e inteligência artificial

Em julho, a Oracle firmou um contrato de 4,5 gigawatts de capacidade em data centers para atender à OpenAI, operadora do ChatGPT. O volume é suficiente para abastecer milhões de residências norte-americanas e consolidou a parceria entre as duas empresas.

Apesar dos avanços, os próximos passos trazem incertezas. A OpenAI, principal cliente recente da Oracle, responde por projeções de centenas de bilhões de dólares em vendas futuras — valores que ainda não se concretizaram, conforme destacou a Bloomberg.

Outro ponto é o Projeto Stargate, uma das maiores iniciativas globais de infraestrutura tecnológica, cujo sucesso será determinante para a sustentabilidade do crescimento da empresa.