Dia do Hambúrguer: McDonald's, Bob's e outras redes terão promoções

Amanhã, 28 de maio, é celebrado o Dia do Hambúrguer, data que homenageia um dos sanduíches mais famosos do mundo. Popularizado nos Estados Unidos, o hambúrguer virou a comida favorita de muita gente e, hoje, há versões para todos os gostos, desde as mais tradicionais, artesanais até aquelas feitas de soja ou plantas para os veganos.

Mas onde surgiu o hambúrguer?

Se você respondeu que foi nos EUA, a resposta está errada. A origem exata do hambúrguer é tanto quanto incerta, mas a versão mais aceita é que o sanduíche está ligado ao Império Mongol, fundado no século 12 e que, por meio do Imperador Genghis Kan, expandiu seu território da Ásia até a Europa. Os mongóis tinham o hábito de moer carne dura e ruim (de cavalo, por exemplo) para que fosse mais fácil comê-la.

Com essa inspiração, então, séculos depois, os habitantes da cidade de Hamburgo, na Alemanha, teriam tido a ideia de cozinhar carne moída e servi-la como sanduíche, daí a origem do nome do lanche. O "bife de hamburgo", pórem, teria chegado nos Estados Unidos apenas no século XIX, na mala dos imigrantes alemães que desembarcaram no país.

Entretanto, verdade seja dita, embora não tenham inventado o hambúrguer, os americanos tiveram uma grande contribuição na versão que conhecemos hoje. Isso porque o grande salto para o sanduíche veio com a criação da primeira rede de lanchonetes dos EUA, a White Castle, que combinou o hambúrguer com outros ingredientes como cebola e queijo.

E, como não há comemoração melhor do que celebrar o Dia do Hambúrguer com um belo sanduíche, EXAME separou algumas redes que prepararam ações especiais para a data. Confira:

McDonald's

Até a próxima segunda, 30, o aplicativo da rede de fast food estará com uma série de cupons de desconto, em uma ação batizada de Méqui Fest. Quem fizer o download pela primeira vez, de cara, ganha uma McFritas Média de graça. Entre as principais promoções estarão o cupom que vai permitir a compra de três Cheeseburger por R$18 e outro que vai possibilitar a compra de três McFritas Médias por R$15. Também haverá combo pequeno de Big Mac por R$16,90 e Big Tasty + Bebida 500ml por R$22,90.

Pimp Burger

A rede de hamburguerias vai lançar um novo lanche especialmente nesta data e fará uma semana inteira de promoções. O nome e o que compõe o sanduba só será revelado no dia 28, mas a promoção vai até o dia 03/06 e a novidade vai sair de R$ 42,90 por R$ 32,90.

Açougue Vegano

Na rede de restaurantes veganos, no Dia do Hambúrguer quem comprar qualquer hambúrguer do cardápio vai ganhar uma batata média e molho cheddar da casa. Um exemplo é o Mr. Vegan Melt, criação da chef Michelle Rodriguez, que leva pão especial com hambúrguer de grão de bico ou shitake, um exclusivo molho cheddar a base de cenoura e cebolas marinadas no molho shoyo por R$ 29,90.

Mr. Fit

A rede de fast-food saudável vai conceder 10% de desconto nos Burguer Fits disponíveis nas versões: frango, carne, soja (vegetariano), peixe e vegano, feitos artesanalmente sem conservante, com ingredientes 100% naturais, pão integral e molhos lights. Ao invés de batata frita, comumente acompanhada nas hamburguerias tradicionais, a rede traz batatas-doces assadas como acompanhamento.

Mania de Churrasco

Entre os dias 28 de maio e 05 de junho, as 90 unidades da rede Mania de Churrasco! PRIME STEAK & BURGER terão um combo especial, composto por uma nova receita do hambúrguer Clássico, acompanhado por uma porção de batatas fritas e Passion Lemonade com preço especial, de R$ 45,70 por R$ 39,90.

Bob's

Para celebrar o Dia do Hambúrguer, a rede de fast food lança uma promoção em parceria com a Hellmann’s. No dia 28 de maio, na compra de um sanduíche Tentador os consumidores levam dois sanduíches. A oferta é válida somente para a linha Tentador e estará disponível nas lojas físicas e para pedidos via delivery.

VEJA TAMBÉM