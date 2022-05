Wine dá desconto de até 80% em vinhos com campanha "Imposto Zero"

O e-commerce de vinhos Wine começa amanhã, 26, uma das sua maiores campanhas, a “Imposto Zero Wine, aqui seu imposto vira vinho". Pelo quarto ano consecutivo, a empresa vai zerar os impostos de alguns rótulos, o que corresponde a descontos que vão de 30% a 80%.

Segundo a Wine, o imposto médio cobrado sobre uma garrafa de vinho chega a 30%. A ação da Wine, que acontece entre os dias 26 e 29 de maio, tem o objetivo de ressaltar o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte (25/05) e o Dia da Liberdade de Impostos (26/05).

Além dos descontos, até domingo quem comprar pelo app, e-commerce e Clube Wine também ganhará frete grátis. Nas 17 lojas Wine espalhadas pelo Brasil mais de 90% dos rótulos estarão com imposto zero e os demais estarão com carga reduzida.

Outra novidade é que os apreciadores de vinho poderão aproveitar a ação Imposto Zero para aderir ao Clube Wine. O clube de assinaturas terá até 35% de desconto e ainda vai oferecer 5 rótulos extras para quem assinar durante a campanha.

Alguns rótulos que estarão com preços reduzidos durante a Imposto Zero Wine são: