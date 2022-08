Dia do Garçom: restaurantes de São Paulo dão gorjeta extra em dobro

No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Garçom, profissionais que merecem todas as homenagens, pois estão sempre à postos para atender e, em meio ao seu trabalho, oferecem simpatia e mudam a experiência dos clientes de qualquer estabelecimento.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Pensando em retribuir toda a dedicação de garçons e garçonetes de seus espaços em São Paulo, ainda mais pelo que passaram durante a pandemia com os bares e restaurantes fechados, a holding gastronômica Turn the Table preparou uma ação especial: no dia 11 de agosto, toda gorjeta adicional paga pelos clientes será paga em dobro pelos bares do grupo para os garçons e garçonetes:

A Ventana Bar

O Pasquim Bar e Prosa

Vero! Coquetelaria e Cozinha

“Com essa campanha, queremos não só homenagear esses profissionais todos, em especial os de nossas equipes, mas também demonstrar todo o nosso respeito e admiração por esses profissionais tão importantes para o nosso negócio, que, com a ajuda deles, se manteve vivo, mesmo na crise”, explica Humberto Munhoz, sócio da Turn the Table.

“Uma grande parte da renda destes profissionais e das suas respectivas famílias vem da tradicional gorjeta. Esta ação é uma forma dos nossos clientes irem além, dando uma bonificação extra, que será dobrada da nossa parte, indo diretamente para o bolso dos nossos garçons e garçonetes. É uma forma de contribuir depois de todo este período que passamos, e também uma forma de agradecimento e incentivo”, finaliza.

Conheça os restaurantes

A Ventana Bar

Localizado no coração de Pinheiros, o A Ventana Bar é um espaço onde se misturam as experiências de uma cafeteria, restaurante e bar em um mesmo local, trazendo ao público uma experiência única com cafés especiais de Nescafé Origens do Brasil.

A casa oferece um cardápio especial desde o café da manhã até o jantar e proporciona uma atmosfera de calmaria e paisagens extraídas do campo e levadas diretamente para a cidade. Além disso, ela ainda oferece uma extensa carta de cafés e drinks autorais, sendo uma ótima opção para o happy hour com os amigos. Além do espaço em Pinheiros, a casa conta com um quiosque no famoso Mercado Municipal de São Paulo, no centro.

A Ventana Bar (@aventanabar)

Endereço: Praça dos Omaguás, 110 - Pinheiros - SP

Horário de funcionamento: 8h às 23h

Reservas: (11) 97482-3451 ou no Instagram @aventanabar

A Ventana Bar – Mercado Municipal de São Paulo

Local: R. Cantareira, 306 – Centro

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 16h

Reservas: (11) 99919-7767 ou no Instagram @aventanabar

O Pasquim Bar e Prosa

O espaço está há sete anos presente no almoço, happy hour e noitada dos visitantes, moradores e amantes da Vila Madalena, um dos bairros mais boêmios na cidade de São Paulo. Com rodas de samba e bandas de MPB (Música Popular Brasileira), o bar proporciona aos clientes música ao vivo de segunda a segunda, agradando aos que buscam por um ambiente relaxante, descontraído e com muita animação.

O cardápio não deixa a desejar, oferecendo porções e petiscos típicos que estão sempre bem acompanhados de drinks autorais e bebidas clássicas para todos os paladares. Nos finais de semana, a feijoada se torna prato principal do bar, que define perfeitamente a cultura do povo brasileiro.

Em 2022, a marca expande seus negócios também para a Zona Norte, no bairro da Casa Verde, e para um dos maiores pontos turísticos de SP, o Mercado Municipal, no centro da cidade.

O Pasquim Bar e Prosa

Local: Rua Aspicuelta, 524 - Vila Madalena - SP

Horário de funcionamento: Do 12h até o último cliente

Reservas: (11) 99919-7767 ou no Instagram @opasquimbar

Vero! Coquetelaria e Cozinha

O Vero! Coquetelaria e Cozinha conta com um ambiente descolado, moderno, totalmente instagramável e aberto, além de uma varanda com vista para a charmosa Praça dos Omaguás. O espaço é uma ótima opção para quem quer curtir a noite e a madrugada na capital paulista, já que é possível curtir uma boa música ao vivo enquanto experimentam deliciosos drinks diferentes e exclusivos e compartilham ótimos petiscos e pratos com os amigos.

O Vero! é o lugar perfeito para aquela baladinha com os amigos e atualizar as fotos nas redes sociais enquanto se aproveita um ótimo momento de descontração e diversão, com bons drinks e comidas para compartilhar. Além das delícias para comer e beber, a casa oferece discotecagem às sextas e aos sábados e samba ao vivo aos domingos.

Vero! Coquetelaria e Cozinha

Endereço: Praça dos Omaguás, 62 - Pinheiros - SP

Horário de funcionamento: Quinta e Sexta-feira, das 17h até o último cliente; Sábado, das 14h até o último cliente; Domingo, das 12h até o último cliente

Reservas: (11) 97482-3451 ou no Instagram @verocoquetelaria

VEJA TAMBÉM:

Dia dos Pais 2022: sete restaurantes em São Paulo para comemorar a data

Conheça os 100 melhores restaurantes do Brasil no ranking da EXAME Casual