Dia do Empreendedor: veja dados e eventos para celebrar as PMEs do país

Nesta quarta-feira, 05 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE), também conhecido como Dia do Empreendedor. A data visa valorizar as companhias que hoje representam 30% do PIB brasileiro e que são responsáveis por cerca de 70% das contratações formais no país, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Por que dia 05 de outubro é dia do empreendedor?

A data comemorativa nada mais é que uma homenagem à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº 9.841, do ano de 1999. À época, a matéria instituía a criação de regulamentações e tratamento especial às empresas de menor porte, incluindo processos menos burocráticos para áreas como tributação, legislação trabalhista, previdenciária e subsídios para o desenvolvimento econômico.

Em resumo, é a lei básica que rege o funcionamento das micro e pequenas empresas do país.

Em 2006, a norma foi revogada pela Lei Complementar nº 123/2006, que criou o Simples Nacional, regime de arrecadação simplificado para essas empresas.

Quantas micro e pequenas empresas existem no Brasil?

De acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021, realizado pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), o Brasil tem 43 milhões de empreendedores, volume que compreende os que já têm um negócio formalizado ou que no último ano realizaram alguma ação com intenção de ter um empreendimento no futuro.

Na edição brasileira da pesquisa, em 2021, o Sebrae ouviu 2.000 respondentes e 46 especialistas.

Importância das MPEs

Com um percentual relevante de empreendedores maduros (aqueles à frente de empresas com mais de três anos e meio), o Brasil também domina o cenário global de empreendedorismo. Hoje o país é o sétimo entre as nações com maior número de empreendedores estabelecidos do mundo, atrás apenas de Coreia do Sul, Grécia, Guatemala, Cazaquistão, Polônia e Turquia.

Dos mais de 43 milhões de empreendedores por aqui, 14 milhões já tocam um negócio há pelo menos três anos.

Eventos na semana do empreendedor

Em comemoração à data, empresas e instituições preparam eventos sobre empreendedorismo e inovação. Veja alguns deles abaixo:

Future Hub

A BHub, plataforma de backoffice as a service para pequenas e médias empresas, realiza nesta quarta-feira (5) a primeira edição do Future Hub, evento que conecta empreendedores às principais tendências do mundo da inovação. Serão 10 horas de imersão em dinâmicas, painéis e palestras ministrados por nomes conhecidos no mercado. O encontro é uma realização do Potato Valley Club, movimento criado pela BHub,

Entre os painelistas convidados estão Moisés Nascimento, Chief Data Officer do Itaú Unibanco, Dafna Blaschkauer, ex-diretora de vendas da Apple e Nike e Carlos Burle, bicampeão mundial de surf e empreendedor. Já os temas de destaque buscam debater o futuro do venture capital, das fintechs e do trabalho na América Latina. Temas como diversidade e inclusisão e experiência do cliente tambpem estarão na pauta.

Os interessados podem se inscrever pelo link.

Feira do Empreendedor

Entre os dias 7 e 11 do outubro, o Sebrae irá realizar a Feira do Empreendedor 2022, seu principal evento ligado ao empreendedorismo. Em modelo híbrido, a edição de 2022 será a primeira com atividades presenciais desde o início da pandemia. A expectativa é de reunir mais de 500 expositores e 120.000 visitantes no São Paulo Expo, na capital paulista.

Para mais informações sobre programação e inscrições, acesse o site do evento.