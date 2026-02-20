Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Demitido aos 40, ele investiu indenização de cinco dígitos em sua startup

Executivo trocou MBA de US$ 100 mil por empresa própria e diz que a experiência acelerou sua carreira

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11h17.

Quando foi demitido em 2022 de uma empresa de tecnologia apoiada por private equity, Sam Perry considerou seguir o caminho tradicional para executivos que buscam reposicionamento no mercado: investir em um MBA.

Em vez disso, decidiu aplicar sua indenização, de cinco dígitos, na criação de uma startup.

Dois anos depois, vendeu o negócio a um concorrente e assumiu o cargo de vice-presidente de grupo em uma empresa global de software. As informações foram retiradas de Business Insider.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

MBA como atalho corporativo

Formado em Sports and Business Management em 2005, Perry construiu carreira em grandes organizações. Trabalhou três anos na Anheuser-Busch e quase nove na FedEx, onde afirma ter aprendido os fundamentos de gestão. Em 2021, ingressou na G-P, empresa de tecnologia de RH financiada por private equity.

Durante esse período, iniciou como projeto paralelo um marketplace de tecnologia de RH. A iniciativa tinha caráter experimental, voltado ao aprendizado.

Em outubro de 2022, sua equipe recebeu um importante prêmio do setor. Um mês depois, ele foi demitido.

Diante do desligamento, passou a avaliar o uso da indenização. Harvard e Wharton estavam entre as primeiras opções consideradas. Programas de dois anos superavam US$ 100 mil anuais, valor significativamente superior ao recebido na rescisão e sem garantia de recolocação ao final.

“Eu via o MBA como um atalho para chegar ao topo do mundo corporativo”, afirmou. Ainda assim, começou a questionar se, após 15 anos de experiência, o investimento traria retorno proporcional.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A lógica financeira por trás da decisão

Um amigo da família sugeriu alternativa diferente. Em vez de direcionar recursos para um diploma, poderia investir na própria empresa. O custo seria uma fração de um MBA e o aprendizado ocorreria na prática.

Perry decidiu aplicar cerca de um quinto da indenização para estruturar o negócio. Utilizou tecnologias prontas para reduzir despesas e recorreu a cursos gratuitos online, inclusive do MIT, para fazer ajustes na plataforma.

Sob a ótica de finanças corporativas, a decisão envolveu análise de risco e retorno. O MBA representava alto desembolso, retorno incerto e dependência futura do mercado de trabalho. A startup exigia capital inicial menor e oferecia potencial de geração de valor próprio.

Aprendizado em execução real

A empresa, chamada Ensemble, foi lançada no fim de 2022. O modelo inicial consistia na venda de acesso ao marketplace. Posteriormente, o negócio pivotou para a intermediação direta de software de RH para clientes.

Perry afirma que a experiência ampliou sua compreensão sobre marketing, produto, contratação e vendas. “Nada se compara a sentar sozinho com seu laptop e ligar para estranhos para convencê-los a comprar algo que você construiu”, disse.

No verão de 2024, a Ensemble foi adquirida por um concorrente. O episódio consolidou sua experiência em ciclo completo de criação e venda de empresa.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Dr.consulta volta ao Rio com R$ 40 milhões e primeira unidade no Supermercado Guanabara

Quais são os maiores shopping centers da Bahia? Veja ranking

A cervejaria Cerpa se junta à Coca-Cola para ir além do Pará e chegar aos R$ 600 milhões

O indiano que fez um negócio de R$ 30 milhões no Rio para alimentar pets de um novo jeito

Mais na Exame

Economia

PCE: Inflação nos EUA sobe 0,4% em dezembro, acima do esperado

Marketing

O Carnaval acabou. O São João e a Copa do Mundo já disputam o coração das marcas

Inteligência Artificial

Nvidia muda de planos e apostará US$ 30 bilhões na OpenAI ao invés de US$ 100 bilhões

Future of Money

Com bitcoin 'de lado', mercado cripto ainda é marcado por cautela