Como a renda extra deste pai virou US$ 80 milhões ao ano com laptop e internet

Quando Ted Raad decidiu iniciar um projeto paralelo em 2019, ele não buscava apenas uma nova fonte de renda.

O então profissional de Fusões e Aquisições de TI da Hewlett Packard enxergou uma falha estrutural no mercado de influência digital e apostou na construção de uma operação financeiramente sólida, baseada em contratos bem estruturados, previsibilidade de receita e disciplina na gestão.

Sete anos depois, a Trend negocia aproximadamente US$ 80 milhões por ano em contratos entre marcas e mais de 130 criadores de conteúdo. As informações foram retiradas de entrepreneur.

Da experiência em M&A à estruturação de contratos lucrativos

Antes de fundar a Trend, Raad atuava revisando contratos e negociando acordos. Essa vivência em ambiente corporativo foi determinante para o modelo de negócio que desenvolveria.

Ao observar a experiência da esposa, Dede, como criadora de conteúdo representada por uma agência que promovia campanhas desalinhadas com sua marca pessoal, identificou uma lacuna de mercado.

A proposta da Trend nasceu com foco em alinhamento estratégico e transparência contratual. Para estruturar a operação, Raad começou entendendo como funcionavam as taxas cobradas pelos criadores, as expectativas das marcas e os formatos de contratos praticados. Trabalhou com um advogado para elaborar os primeiros acordos e iniciou o relacionamento direto com marcas.

O investimento inicial foi mínimo. Um laptop e conexão à internet foram suficientes para dar início às operações. O crescimento, no entanto, exigiu domínio sobre fluxo de caixa, prazos de pagamento e negociação de margens, aspectos centrais para qualquer profissional que atua ou deseja atuar em finanças corporativas.

Receita previsível e crescimento sustentável

A previsibilidade de receita não foi imediata. Raad afirma que levou cerca de seis meses para alcançar consistência mensal, impactado principalmente por prazos de pagamento entre 60 e 90 dias. Esse intervalo exige capital de giro e planejamento financeiro rigoroso, realidade comum em empresas que operam com contratos corporativos.

Nos primeiros anos, a Trend cresceu cerca de 200 por cento ano após ano. Atualmente, a expansão ocorre em ritmo mais estável, entre 20 e 25 por cento ao ano, com foco em reinvestimento na equipe e estabilidade de longo prazo.

A empresa se aproxima de 100 funcionários, possui escritórios em Nashville e Houston e opera em múltiplas divisões.

A carteira de criadores ultrapassa 130 nomes ativos, movimentando aproximadamente US$ 80 milhões anuais em acordos com marcas. A divisão Trend Social mais do que dobrou de tamanho no último ano, enquanto Trend Elevate e Trend Athletes ampliaram oportunidades comerciais para criadores e parceiros.

Para profissionais de finanças corporativas, os números revelam mais do que crescimento. Mostram a importância de governança, controle de indicadores e estratégia de alocação de recursos para sustentar expansão sem comprometer margem ou cultura organizacional.

