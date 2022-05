Decolar compra ViajaNet por cerca de US$ 15 mi

O grupo argentino Despegar.com, que opera no Brasil com a marca Decolar.com, anunciou nesta sexta-feira, 6, que fechou um acordo para comprar a ViajaNet, uma das agências online de turismo líderes no Brasil, por um total de aproximadamente 15 milhões de dólares.

A transação está sujeita às condições de fechamento habituais. Nos termos do acordo, 60% do preço de aquisição serão pagos no fechamento; 20% em 24 meses depois da aquisição e os 20% restantes 36 meses após a aquisição.

A ViajaNet registrou faturamento auditado de cerca de 30 milhões de dólares em 2019. Durante 2021, as vendas online da ViajaNet representaram cerca de 98% das vendas totais, com 88% das reservas brutas originadas no canal B2C e o restante pelo canal B2B. Além disso, 98% das reservas brutas corresponderam ao segmento aéreo do mercado brasileiro de viagens. Isso dá à Decolar a oportunidade de vendas cruzadas de seu portfólio de hospedagens e outros produtos de viagens aos clientes da ViajaNet.

Marcelo Grether, Chief M&A & New Business Officer do Grupo Decolar, afirmou: “O acordo para comprar a ViajaNet, nossa terceira aquisição no Brasil nos últimos dois anos, é mais um passo na nossa estratégia de consolidação regional. Esse acordo nos permitirá fortalecer nosso portfólio de hospedagem e serviços por meio de uma nova marca e sua base de clientes, além de reforçar nosso time no país. E, graças a nossa já comprovada capacidade de integração, esperamos capturar outras sinergias em todas as áreas da companhia.”

Paulo Nascimento, CEO da ViajaNet, acrescentou: “Estamos entusiasmados por nos juntar à equipe da Decolar, líder no mercado de viagens da América Latina. Tornar-nos parte da Decolar dará aos nossos clientes acesso a um portfólio de produtos de viagem maior e mais diversificado, enquanto também se beneficiarão da inovação tecnológica da companhia posta ao serviço dos viajantes.”

Ambas as empresas continuarão com suas marcas e seguirão trabalhando de forma independente em sua gestão comercial. O fechamento da transação deve ocorrer no segundo trimestre de 2022.

