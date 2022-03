Decolar compra brasileira Stays.net e mira em aluguel por temporada

O Grupo Decolar, grupo de passagens aéreas e pacotes de viagem, anunciou nesta quinta-feira, 10, a compra de uma fatia de 51% da startup brasileira Stays.net, pelo valor de 15,65 milhões (3 milhões dólares).

Fundada em 2016 pelo alemão Sven dos Santos, a Stays.net é uma channel manager, ou seja, uma empresa de software de gestão voltada para a reserva de aluguéis por temporada. Por meio da plataforma desenvolvida pela Stays, é possível centralizar e gerenciar reserva de mais de 30 canais de anúncio diferentes.

Atualmente, a startup conta com um portfólio de mais de 17 mil imóveis e tem Airbnb, Booking e Expedia entre os seus clientes.

A compra da Stays.net é mais uma da lista recente da Decolar, que vem apostando em uma estratégia de crescimento via aquisições. Em 2019, o grupo argentino comprou a Viajes Falabella por US$ 27 milhões, companhia de turismo chilena com forte atuação no Chile, Peru, Colômbia e Argentina. Um ano depois, em 2020, adquiriu a fintech brasileira Koin, especializada em parcelamento via boleto, por 20 milhões de reais.

Embora não tenha revelado quais serão as próximas investidas, Marcelo Grether, líder de M&A e novos negócios do Grupo Decolar, afirmou que a Stays.net não será a última aquisição da companhia.

“Estamos vendo outras oportunidades, mas, de um modo geral buscamos empresas que tenham como características principais atuação na América Latina, já que esse mercado é o nosso foco, capacidade de agregar valor, seja por meio de uma marca forte ou novos canais de venda e, por último, consiga se integrar à nossa plataforma rapidamente”.

A Stays.net chega para completar a expansão da Decolar que, desde 2019, quer ir além da venda de passagens aéreas. Por conta disso, a companhia passou a oferecer serviços como ingressos para atrações, transfers dos aeroportos, seguro viagem e aluguel de carros.

“Hoje, o aluguel por temporada tem uma participação pequena nas nossas vendas, cerca de 5% a 7%. Mas sabemos que esse segmento, que já cresceu bastante durante a pandemia, tem muito potencial para ser explorado”, afirma Grether.

Recuperação pós-pandemia

Assim como outras empresas do setor de turismo, a Decolar.com sofreu com a pandemia. No primeiro trimestre do ano passado, em meio à segunda onda da Covid-19 no Brasil, a Despegar.com, dona da companhia, teve um resultado negativo de 37,4 milhões dólares, uma queda de 146% em comparação ao ano anterior.

Com o avanço da vacinação e retomada do setor, a Decolar parece ter recuperado parte das perdas. Segundo o balanço do quatro trimestre de 2021, também divulgado hoje, a companhia teve um crescimento nas vendas de 46%, totalizando 958,8 milhões dólares, o equivalente a 75% do nível pré-pandemia registrado no último trimestre de 2019.

“É muito difícil definir quando o setor do turismo como um todo vai se recuperar totalmente. Achávamos que em dezembro de 2021 as coisas já estariam normalizadas, mas veio a Ômicron e tivemos uma desaceleração”, diz Grether.

“Mesmo assim, os números do quarto trimestre mostram que a Decolar está se acomodando e esperamos uma recuperação cada vez mais rápida daqui pra frente”, completa o executivo.