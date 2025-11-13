De falido a bilionário: como ele transformou US$ 5.000 em um império global

Steve Sonnenberg, cofundador e CEO da Awardco, uma plataforma de recompensas para funcionários, viveu um dos maiores desafios da sua vida: a falência.

Antes de construir um império de US$ 1 bilhão, ele enfrentou a perda de tudo, mas essa experiência traumática se transformou em sua maior motivação para recomeçar.

Hoje, a Awardco atende milhões de usuários em empresas de renome global, como AT&T e Hertz, e se tornou uma referência no setor de recompensas corporativas.

Em uma conversa aberta sobre os momentos mais difíceis e suas decisões de recomeço, Sonnenberg revela como um erro judicial e uma dívida de US$ 5.000 no cartão de crédito se transformaram em uma das maiores histórias de sucesso do empreendedorismo moderno. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como a falência abriu caminho para o sucesso

Sonnenberg não estava em uma situação fácil quando entrou com pedido de falência em 2011.

Após liderar a WholesaleMatch, uma empresa multimilionária de ferramentas de e-commercem, ele viu seu negócio ruir quando foi processado por um cliente acusado de fraude.

"Eu tinha quatro filhos pequenos e milhões de dólares em dívidas, mas todos os meus bens foram confiscados", lembra ele.

No entanto, ao invés de se entregar à derrota, Sonnenberg decidiu recomeçar do zero. "Eu tinha uma ideia, a Awardco e a usei como alicerce para reconstruir tudo", afirma Sonnenberg.

Com US$ 5.000 no cartão de crédito, ele comprou o domínio Awardco.com e começou a dar os primeiros passos para criar a plataforma que mudaria sua vida.

O desafio de convencer a Amazon e o espírito de persistência

A ideia de Sonnenberg era criar uma plataforma onde as empresas pudessem recompensar seus funcionários com produtos da Amazon.

Mas convencer a gigante do e-commerce a fazer parceria com uma empresa nova e desconhecida não seria fácil.

Sonnenberg lembra com precisão os obstáculos iniciais: "Liguei para uma pessoa aleatória no LinkedIn, e ela disse que não gostava da ideia." Mesmo assim, ele persistiu.

Com o apoio de sua esposa, que ajudava a comprar produtos manualmente na Amazon à noite, Sonnenberg continuou a construir a plataforma.

Em 2015, a Amazon percebeu o valor da parceria e ofereceu a oportunidade de automatizar o processo de pedidos. Esse foi o ponto de virada para a Awardco, que começou a crescer exponencialmente.

