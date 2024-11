Ele fatura R$ 80 milhões ao transformar gente como a gente em palestrante com agenda cheia

O empreendedor gaúcho Marcio Spagnolo acredita que todo mundo com um bom conteúdo deveria compartilhar o que sabe com os outros. Para isso, bastam um pouco de treinamento de oratória e um bom agente.

Spagnolo é fundador da Profissionais S.A., uma empresa de agenciamento de palestras sediada em Porto Alegre. Em 2024, a Profissionais S.A. deve faturar 80 milhões de reais. Caso a projeção seja confirmada, será o dobro do ano passado.

O concurso para novos palestrantes

Os negócios por ali estão a milhão nesta reta final do ano. O motivo: Spagnolo lançou um concurso para descobrir novos talentos para os palcos. Chamado de The Best Speaker Brasil, o evento premiará em dezembro o melhor novo palestrante do país com 1 milhão de reais em prêmios.

O The Best Speaker Brasil está aberto a pessoas com experiência e conhecimento em diferentes áreas, de saúde mental à inovação.

Serão selecionados 300 novos palestrantes, que passarão por várias etapas de avaliação, incluindo votação popular e critérios técnicos. A final terá 10 finalistas e será transmitida ao vivo de Porto Alegre.

Segundo Spagnolo, o concurso é uma oportunidade para atender a demanda crescente de eventos corporativos no país e para apoiar pessoas que queiram se especializar na prática de falar em público.

Mais do que o valor em espécie, Spagnolo promete dar uma consultoria a quem vencer a disputa. Nomes já agenciados pela Profissionais S.A, como o nadador e empresário Gustavo Borges e o ator Nelson Freitas também darão mentorias.

"Hoje, o mercado de palestras é muito informal e disperso, e, com a alta procura por quem sabe ensinar, tudo isso acaba prejudicando o setor", diz. "Nossa ideia é ajudar a próxima geração a se desenvolver e estruturar um caminho profissional."

A história de Marcio Spagnolo

Spagnolo entrou no setor de palestras em 2012. O pontapé veio com o interesse do então chefe dele numa escola de música de Santa Maria, no interior gaúcho, em virar um palestrante.

Dono de um espírito empreendedor, Spagnolo passou a não apenas agenciar o próprio chefe como também a vender suas próprias palestras em eventos e, depois, passou a representar outros palestrantes. "Em pouco tempo, percebi o interesse do público corporativo por novos conteúdos e gente disposta a mostrar o que sabe na prática", diz.

Até então, diz Spagnolo, o mercado de palestras era dominado por nomes badalados. Via de regra, iam para o palco personalidades da televisão, como atores, economistas e outros profissionais com traquejo para falar em público.

Acostumada aos valores do eixo Rio-São Paulo, essa turma costumava cobrar cachês inviáveis para empresas de outras regiões brasileiras.

Ao mesmo tempo, Spagnolo via nas universidades uma porção de pesquisadores com ótimo conteúdo a compartilhar, mas sem coragem para organizar uma palestra ou, mais grave ainda, sem os contatos de quem estaria disposto a contratá-los.

"Assumi a missão de conectar as duas pontas para destravar o mercado de palestras no Brasil", diz ele.

Boa parte do objetivo foi cumprido com investimentos em tecnologia. A Profissionais S.A. foi uma das pioneiras em ter um aplicativo com uma espécie de 'buscador' de palestrantes.

Em 2017, ele inovou com a criação de uma tecnologia para interação direta entre palestrante e plateia, substituindo o uso do microfone ou do papel e caneta.

Em outra frente, ele criou um sistema próprio de avaliação do desempenho dos palestrantes. A ferramenta mostra quem manda bem — e os motivos. "Trata-se de um fator essencial para quem investe em um mercado como o de palestras, onde ainda há poucos dados estruturados", diz.

O modelo de negócio da Profissionais S.A

Entre os primeiros palestrantes a aderirem ao projeto estava o ex-técnico da seleção brasileira Tite, e a iniciativa aumentou a visibilidade de Spagnolo no mercado.

Hoje a Profissionais S.A. faz desde a organização logística e técnica dos eventos até o acompanhamento das vendas de um palestrante e, também, da recepção do público.

O portfólio da empresa tem mais de 16 mil palestrantes no portfólio. Um sistema próprio de CRM chega a montar mais de 200 orçamentos de palestras todos os dias.

"Parte importante do nosso trabalho é apoiar os palestrantes a construir uma narrativa forte, que se conecte diretamente com a audiência", diz Spagnolo. "É um setor que exige prática e domínio de comunicação."

A Profissionais S.A. tem parcerias para fazer os eventos corporativos de empresas como a gigante de proteína JBS e a cervejaria Heineken.

Além de curadoria, a Profissionais S.A. gerencia toda a logística dos eventos. Para isso, criou uma agência de viagens interna, garantindo que os palestrantes possam focar na preparação do conteúdo.

Quem está no portfólio da Profissionais S.A.

A empresa conta com nomes como a CEO e investidora Camila Farani, o consultor Walter Longo e a empreendedora Monique Evelle, além de Ricardo Basaglia, que oferece palestras sobre o mercado de trabalho e tendências de recrutamento.

Spagnolo comenta que o setor de palestras hoje enfrenta concorrência com o mercado de influenciadores digitais, que conseguem grande visibilidade online.

Nem sempre eles têm domínio das técnicas de engajamento e storytelling específicas de uma palestra. "O influenciador tem impacto imediato, mas no palco, o jogo muda, e é preciso ter preparo para manter o público interessado", diz.