De caixa eletrônico a open banking: Tecban quer unir o físico e o digital

O open banking deve transformar o sistema financeiro brasileiro ao permitir que empresas e startups acessem dados de clientes que autorizarem as consultas. A iniciativa, que tem como intuito impulsionar a concorrência e criar um ambiente menos concentrado, continua a todo vapor, mesmo em meio à crise do novo coronavírus.

Com isso, todos os participantes desse ecossistema precisam se adaptar à nova realidade com a criação de interfaces capazes de se conectar a uma infraestrutura na qual ocorrerão as trocas de informação. A fim de se tornar um facilitador da transformação do setor financeiro, a Tecban – administradora dos caixas Banco24Horas – fez uma parceria inédita com a fintech britânica Ozone, fundada pelos formuladores do open banking no Reino Unido.

“O nosso objetivo com a parceria é fazer com que as instituições tenham redução de custos na implementação do open banking“, explica Tiago Aguiar, diretor de novas plataformas da Tecban.

Segundo o executivo, as conversas com bancos e fintechs já começaram. “A plataforma é modular e permite que os participantes do mercado escolham se querem a infraestrutura completa ou se querem desenvolver parte da sua infraestrutura. Mas, no fim, todas precisam conversar entre si”, afirma.

O primeiro passo será fazer testes em um espaço controlado (ou sandbox) da Ozone, onde serão desenvolvidos aplicativos e serviços de acordo com as diretrizes já estabelecidas. Os resultados devem impulsionar a inovação e apoiar a criação de parâmetros antes da implementação do open banking no Brasil, que deverá ter as primeiras trocas de informações de clientes em 31 de maio do ano que vem.

No Reino Unido, foram necessários três anos para definir e implementar o padrão de open banking, e a jornada ainda não está concluída. “Criamos a Ozone, porque vimos como era difícil para bancos e fintechs interpretarem e implementarem o padrão sem uma sandbox totalmente funcional”, diz Chris Michael, cofundador e CEO da Ozone, em nota. A plataforma foi usada por centenas de bancos e terceiros enquanto eles testavam suas proposições.

“A Tecban é uma empresa de tecnologia que faz gestão de caixas eletrônicos. Agora, fará uma ponte não apenas de dinheiro físico, mas também de dados, o que pode representar uma grande transformação.” Atualmente, 4,6% do produto interno bruto brasileiro passam pelos 23.000 caixas da rede Banco24Horas, que são utilizados por 140 milhões de brasileiros. No ano passado, a Tecban alcançou faturamento de 2,37 bilhões de reais e lucrou 57 milhões de reais.

Fonte: Tecban