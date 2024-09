Contador online: com contabilidade acessível, Contabilivre facilita a rotina fiscal e contábil

De acordo com o Índice de Burocracia da América Latina de 2022, micros e pequenas empresas brasileiras dedicam em média 180 horas por ano a trâmites burocráticos, o que corresponde a 22,5 dias úteis. A gestão operacional é a área mais afetada, representando 57,7% desse tempo.

Essa realidade também tem um impacto significativo na informalidade das operações empresariais. Cerca de 28% das empresas operam sem uma conta bancária de Pessoa Jurídica (PJ), proporção que aumenta para 33% no caso das microindústrias. Em muitos casos, a falta de formalização financeira agrava ainda mais a situação das empresas.

Para mudar esse cenário, otimizar tempo e reduzir custos, a contabilidade online desponta como uma solução eficaz para formalizar negócios e melhorar a gestão financeira de empresas de diferentes portes.

Uma dessas facilitadoras é a Contabilivre. Fundada em 2015, ela transforma processos contábeis e fiscais em uma experiência descomplicada ao oferecer serviços que aliam economia, agilidade e eficiência, além da tecnologia e atendimento humanizado.

Solução personalizada



Pela plataforma da Contabilivre, as empresas têm acesso desde o cálculo e a emissão de guias de impostos até a gestão de movimentações financeiras.

Ela permite ainda que empreendedores cadastrem clientes, fornecedores e produtos, oferecendo uma visão clara e integrativa dos dados financeiros das empresas. De quebra, a Contabilivre oferece abertura grátis de empresas (a depender do plano contratado) e suporte para emissão e importação de notas fiscais – o que pode ser feito tanto por meio do portal da prefeitura como diretamente na plataforma da Contabilivre.

“Além de processos automatizados, nossos clientes têm, por meio da nossa plataforma, o controle de toda a empresa: prazos, guias e outras informações importantes ficam disponíveis 24 horas por dia para consulta”, diz Mauro Fontes, CEO da Contabilivre.

O executivo destaca ainda que essa praticidade poupa não só o tempo das empresas, como também garante que as obrigações fiscais estejam em dia. “Importante dizer também que as empresas não precisam esperar o fim do ano para mudar de contabilidade. Elas têm a liberdade de fazer isso a qualquer hora – e nosso time está aqui para dar todo o suporte e boas-vindas.”

A economia é outra vantagem significativa da contabilidade online, visto que, além de incluir em seus serviços as declarações obrigatórias, há outros serviços avulsos que serão pagos e utilizados apenas quando for necessário ao empresário. Com isso, os planos oferecem excelente custo-benefício, e os empreendedores podem acompanhar toda a parte fiscal e contábil de suas empresas sem precisar sair de casa ou do escritório, economizando recursos e tempo que podem ser dedicados ao crescimento dos negócios.

