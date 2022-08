Conheça as 10 maiores empresas de varejo do Brasil

Uma pesquisa da escola de negócios Fundação Instituto de Administração (FIA) e do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (IBEVAR), de pesquisas e conteúdos sobre o varejo, selecionou as 120 empresas do varejo brasileiro com as maiores receitas em 2021.

Em primeiro lugar na lista das empresas varejistas com os maiores faturamentos está a rede francesa Carrefour, com uma receita anual de R$ 81,1 bilhões em 2021. Na sequência estão Magazine Luiza, Via e Lojas Americanas.

As maiores empresas varejistas do Brasil

2. Magazine Luiza (R$ 42,9 bilhões);

3. Via (R$ 36,3 bilhões);

4. Lojas Americanas (R$ 32,2 bilhões);

5. Grupo Pão de Açúcar (R$ 29 bilhões);

6. Raia Drogasil (R$ 25,6 bilhões);

7. Grupo BIG (R$ 23,1 bilhões);

8. Grupo Boticário (R$ 18,1 bilhões);

9. Mateus Supermercados S.A (R$ 17,9);

10. Natura (R$ 15 bilhões).

Juntas, as primeiras cinco empresas da lista representam 32,4% do total de faturamento de todas listadas.

Além dos supermercados, segmento no qual o Carrefour ganha destaque, outros 28 segmentos também foram considerados pela pesquisa. Entre eles o de farmácias e drogarias e também franquias. Veja, abaixo, outras categorias avaliadas e seus respectivos líderes de setor, segundo a pesquisa IBEVAR - FIA.