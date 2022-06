Conheça a história da Ricardo Eletro — e os motivos para o pedido de falência

VEJA TAMBÉM: Startup quer impulsionar PMEs no Brasil com crédito para clientes sem cartão

— Conseguimos reverter a decisão, especialmente pelo risco de dano à empresa. Seguimos firme no nosso objetivo e no nosso plano, nada muda — disse Pedro Bianchi, presidente da Máquina de Vendas, novo dono da marca, na semana passada.

Nunes já não está à frente da Ricardo Eletro desde 2019, quando vendeu sua participação para Bianchi. As dificuldades financeiras haviam começado em 2015 e foram agravadas com a acusação de que Nunes sonegava impostos. Ele chegou a ser preso por isso em julho de 2020.

No mês seguinte, o grupo pediu recuperação judicial, Na época, tinha dívida superior a R$ 4 bilhões. As 300 lojas físicas que haviam resistido foram fechadas, resultando na demissão de 3.600 funcionários.

A Ricardo Eletro, hoje, tem apenas um e-commerce, mas com poucos produtos disponíveis. A Máquina de Vendas planeja fazer o relançamento de suas operações, com nova logomarca e campanha, apostando no avanço da operação via marketplace e mirando em voltar ao varejo físico em 2023.