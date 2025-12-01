Confiança e qualidade são os principais motivadores para quem escolhe Shell

Poucas marcas atravessam gerações mantendo o elo de confiança com o consumidor. A Shell é uma delas. Presente no Brasil desde 1913, a companhia consolidou-se como sinônimo de qualidade, credibilidade e inovação – atributos que continuam a impulsionar sua relevância no setor de combustíveis, um dos setores mais desafiadores e estratégicos da economia.

Uma recente pesquisa realizada pela Bridge Research reforça esse legado. O levantamento, que ouviu mil participantes em oito capitais brasileiras, aponta a confiança e a qualidade dos combustíveis como os principais motivos que levam os consumidores a escolherem a Shell.

Esses fatores ajudam a explicar o alto índice de fidelidade à marca no país: entre os entrevistados, 92% dizem ser propensos a retornar a um posto Shell (75% afirmam que é “muito provável” e 17%, “provável”), enquanto seis em cada dez já abastecem sempre nos postos da marca.

Tradição em movimento

Para Ricardo Berni, CMO da Raízen, que licencia a marca Shell no Brasil, o segredo dessa longevidade está em um princípio que guia a companhia desde o início: fazer o melhor, sempre.

“Há 112 anos estamos presentes no dia a dia dos brasileiros, entregando produtos e serviços com qualidade e credibilidade – respeitando o consumidor, investindo em inovação e garantindo que cada entrega traduza o compromisso que assumimos há mais de um século”, afirma.

Segundo o executivo, é dessa combinação de tradição e movimento que nasce a relevância da Shell no mercado. “Estamos em constante transformação, acompanhando as mudanças na mobilidade, no consumo e no comportamento das pessoas, mas sem abrir mão do que nos define: a confiança construída com entrega real”, reforça.

Transparência e qualidade em um setor desafiado

O programa “100% Qualidade” é a materialização desse compromisso. Unindo governança, tecnologia e processos rigorosos, ele assegura que o combustível que sai das bases de distribuição possui o mais alto padrão de qualidade, passando por diversas etapas de verificação que garantem conformidade com todas as especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). É a garantia de que o padrão de alto rigor é cumprido em cada etapa da operação, mantendo também o padrão global da Shell.

A empresa conduz mais de 22 mil boletins de análises de conformidade por ano, com apoio de nove laboratórios credenciados e unidades móveis que percorrem cerca de 120 mil quilômetros anualmente. Promove ainda fóruns mensais de qualidade e auditorias constantes.

Além disso, qualifica e engaja periodicamente seus times. Só entre abril e outubro de 2025, foram realizadas mais de 350 horas de treinamentos presenciais e quase 720 mil treinamentos online para capacitar equipes de pista e revendedores.

Posto Shell: marca está há 112 anos estamos presentes no dia a dia dos brasileiros (Shell/Divulgação)

“O objetivo é que o consumidor tenha uma experiência segura e consistente, sabendo que, ao escolher Shell, ele escolhe confiança respaldada por processos rigorosos, tecnologia e pessoas comprometidas”, comenta Leandro Silva, Diretor de Operações da Raízen.

Garantia de qualidade: empresa conduz mais de 22 mil boletins de análises de conformidade por ano, com apoio de nove laboratórios credenciados e unidades móveis (Shell/Divulgação)

Esse nível de rigor é ainda mais relevante em um contexto de maior atenção sobre o setor. A recente Operação Carbono Oculto, que expôs casos de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro, reforçou a importância da transparência, da ética e da autenticidade como diferenciais competitivos. Nesse cenário, a Shell se destaca por operar com controles auditáveis e rastreabilidade total.

Inovação que nasce nas pistas e chega às ruas

A inovação também é um pilar que sustenta a credibilidade centenária da marca. Uma amostra é a parceria tecnológica da Shell com a Scuderia Ferrari HP – dois ícones de tradição e vanguarda –, que se mantém há 75 anos, uma das mais longevas do mundo.

Dessa colaboração nasceram avanços que ultrapassam as pistas de Fórmula 1 e chegam às ruas, traduzidos em performance e eficiência energética. “O que nasce nas pistas chega aos consumidores. O Shell V-Power é o único combustível usado e recomendado pela Scuderia Ferrari HP”, destaca Berni.

Scuderia Ferrari HP: parceria tecnológica com a Shell se mantém há 75 anos (Shell/Divulgação)

Resultado de milhares de horas de pesquisa em performance, limpeza e redução de atrito, a tecnologia Shell V-Power tem uma fórmula exclusiva que, segundo a marca, retira até 100% dos resíduos acumulados no motor, restaurando o desempenho e a sensação de carro novo. Uma performance testada na competição mais exigente do planeta, adaptada à rotina dos motoristas brasileiros.

Um ecossistema integrado de mobilidade

Mais do que uma fornecedora de combustíveis, a Shell se consolidou como um ecossistema de mobilidade, conectando conveniência, recompensa e experiência.

Hoje, a marca oferece soluções que vão além da bomba de combustível. O aplicativo Shell Box, por exemplo, integra tecnologia, benefícios exclusivos e experiências como ingressos para shows e eventos culturais. As lojas Shell Select e o Shell Café transformam o posto em um ponto de pausa e convivência. E o Shell Recharge expande a presença da marca na jornada de eletrificação.

“A mobilidade mudou, e a Shell mudou junto”, resume Berni. “Queremos estar em cada etapa da jornada de mobilidade do consumidor, seja abastecendo, parando para tomar um café ou abastecendo seu veículo.”

Shell Box: app integra tecnologia, benefícios exclusivos e experiências (Shell/Divulgação)

Legado com olhar de futuro

A Shell construiu sua imagem sobre a confiança de diferentes gerações de brasileiros – dos que cresceram vendo a concha vermelha nas estradas aos jovens que associam a marca à performance e à inovação da F1. Essa capacidade de dialogar com diferentes públicos vem de um equilíbrio entre legado e modernidade.

“Tradição e inovação não são opostas — são forças complementares. A credibilidade que construímos ao longo de 112 anos é o alicerce que nos permite inovar com segurança. Temos um tom contemporâneo, conectado às novas gerações, mas com a consistência de quem honra sua história. Seguiremos investindo em eficiência e tecnologia, mantendo o foco no que sempre nos guiou: qualidade, integridade e conexão com as pessoas”, afirma Ricardo Berni, CMO da Raízen.