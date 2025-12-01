IA redefine segurança no transporte de carga com a Platform Science

Ao mesmo tempo em que se moderniza, tornando-se mais conectado e veloz, o setor de transporte de cargas no Brasil enfrenta um cenário de risco que se agrava ano após ano.

Em 2024, as rodovias federais registraram 31.232 acidentes envolvendo veículos de carga, segundo relatório do Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC), um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. As principais causas estão associadas à falta de atenção do condutor, como distrações externas, uso de celular e fadiga.

É nesse contexto que tecnologias avançadas de prevenção, impulsionadas pela inteligência artificial, começam a promover uma mudança estrutural no setor.

Da telemetria ao copiloto

Para Rony Neri, diretor executivo da Platform Science na América Latina, a transformação mais profunda em curso é a passagem de um modelo reativo para um modelo preditivo de segurança. “Historicamente, a telemetria nos dizia o que aconteceu. Hoje, a inteligência artificial nos diz o que vai acontecer se nada for feito”, afirma.

Com mais de uma década de expertise no segmento logístico, a empresa está na vanguarda das soluções de gestão inteligente de segurança. “A inteligência artificial é o nosso principal aliado para salvar vidas”, diz Neri.

A plataforma da companhia interpreta, em tempo real, sinais do motorista e do veículo. “Ela diferencia um olhar para o retrovisor, uma ação necessária, de um olhar para o celular, um comportamento de risco. E identifica padrões de fadiga antes mesmo de o motorista perceber que está cansado”, reforça.

Com sensores avançados e câmeras inteligentes, um bocejo, um desvio de atenção ou uma velocidade acima do limite podem acionar intervenções imediatas, como um alerta sonoro na cabine e uma ligação automática ao gestor da operação. O objetivo, reforça o executivo, não é vigiar, mas proteger — com a IA atuando como copiloto que zela pelo motorista, pela carga e por todos ao redor.

Dados integrados para decisões

As tecnologias proprietárias da Platform Science também enfrentam um dos problemas mais recorrentes da logística: o excesso de sistemas que não se comunicam entre si.

Quando câmera, telemetria, jornada e rastreamento operam de forma isolada, o gestor lida mais com ruído do que com inteligência. “Muitos gestores estão afogados em dados”, pontua Neri. “Nós quebramos esse paradigma ao atuar como uma plataforma unificadora.”

A espinha dorsal do sistema é a plataforma Vfleets, que consolida dados fragmentados — de vídeo, telemetria e conformidade, inclusive de terceiros — em uma única fonte de verdade operacional. “Essa é a diferença entre ter telemetria e ter uma plataforma de gestão de frotas”, destaca.

Conectado ao Transportation Integration Cloud (TIC), o sistema permite monitoramento otimizado, decisões mais precisas e libera o gestor para focar no estratégico: tendências de custo, uso eficiente dos ativos e segurança baseada em dados, não em percepções subjetivas.

Produtividade, custos e segurança

A visão integrada evidencia que segurança, produtividade e custos não são pilares concorrentes: segurança gera eficiência, e eficiência reduz custos.

Esse é o princípio que orienta a atuação da Platform Science. Reduzindo acidentes, desvios e intervenções emergenciais, a frota permanece em movimento de forma segura, com diminuição de gastos, melhor uso do ativo e menor necessidade de frota reserva. O impacto incide diretamente nos três maiores custos do transporte: motoristas, combustível e frota.

A precisão da IA na identificação de riscos, somada à entrega imediata da informação para quem precisa dela — seja o motorista na cabine ou o gestor no escritório — vem produzindo resultados expressivos.

Com as soluções da companhia, a I.B. Logística, gigante do setor agrícola, registrou uma redução de 80% nas ocorrências de tombamento, queda drástica em eventos de fadiga e uma diminuição de 15% no consumo de combustível.

Tecnologia global, realidade local

Embora tenha atuação multinacional — com operações na América do Norte, América Latina e Europa —, a Platform Science tem raízes profundas no mercado brasileiro.

“Temos DNA brasileiro, mas padrão global”, resume Neri. A base tecnológica do Vfleets, construída sobre o legado da Trimble Transportation, incorpora décadas de conhecimento sobre o comportamento do transporte no Brasil.

Essa combinação de alcance global com adaptação local é central para o sucesso da empresa. A tecnologia é moldada para desafios específicos do país: rotas extensas, padrões próprios de fadiga, riscos de segurança patrimonial e diferenças operacionais entre segmentos, como bebidas, alimentos, mineração e energia.

Crescendo ao ritmo de 25% ao ano, a PS ultrapassou 100.000 dispositivos conectados, distribuídos entre 2.000 clientes em todo o Brasil, uma capilaridade que reforça seu papel como referência regional em inteligência para o transporte.

Na cabine e na direção

A inovação vai além da inteligência embarcada. Os dispositivos de cabine, a interface direta com o motorista, são fundamentais para um processo contínuo de direção defensiva e engajamento.

O Duo Display, espécie de tablet inteligente, atua como um assistente: não disputa atenção, apenas fornece feedback imediato sobre dirigibilidade, permitindo correções instantâneas quando surgem comportamentos de risco.

Integrado a ele, o app Duo Maps oferece navegação precisa, inclusive offline, com alertas proativos, limites específicos para veículos pesados e rotas estáticas definidas pelo transportador. A proposta é criar uma jornada orientada, segura e previsível, inclusive para motoristas recém-chegados.

Sustentabilidade pela eficiência

Outro efeito direto da inteligência no transporte é a sustentabilidade. Direção defensiva reduz consumo, preserva o motor e diminui emissões. “A sustentabilidade é um resultado da eficiência, e a segurança é o principal impulsionador dessa eficiência”, comenta Neri.

Comportamentos agressivos, ociosidade e rotas de baixo desempenho são identificados rapidamente, muitas vezes ainda durante a condução. O benefício ambiental caminha junto com a redução de custos, reforçando uma lógica de eficiência ininterrupta.

Um futuro com segurança preditiva

Para Neri, o futuro do transporte é conectado, preditivo e colaborativo. A Platform Science se posiciona como uma das líderes dessa transição, construindo uma plataforma aberta que integra outras soluções e cria um padrão unificado para a indústria.

“Queremos liderar a evolução para um transporte onde nenhum acidente seja aceitável e onde a tecnologia seja a principal ferramenta para garantir que todos cheguem ao destino em segurança.”

A nova fronteira do setor está traçada: um transporte guiado por dados, movido por automação e baseado no princípio de que segurança, eficiência e sustentabilidade caminham juntas.