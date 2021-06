Companhia low-cost dos Estados Unidos poderá voar para o Brasil

O que é a Southwest Airlines? É provável que você não conheça essa companhia aérea – que é uma das principais low-cost dos Estados Unidos. Só que isso pode mudar em breve: de acordo com o presidente, a empresa está interessada em voar para o Brasil. E, caso a previsão se torne realidade, a operação deve partir do aeroporto de Fort Lauderdale, próximo a Miami, no estado da Flórida.

Em entrevista ao canal norte-americano CNBC, Gary Kelly, revelou o desejo de incluir diferentes destinos da América do Sul à malha aérea nos próximos anos. Vale lembrar que, atualmente, a Southwest Airlines opera principalmente trajetos regionais e rotas domésticas, mas também oferece trechos internacionais para Caribe e México (ambos destinos requisitados pelo turismo estadunidense).

Com 234 pedidos confirmados para o Boeing 737 MAX 7, é provável que a companhia utilize a aeronave – que tem capacidade para até 150 passageiros e autonomia de 7.130 quilômetros – nas operações com destino ao nosso país. Além disso, a frota da empresa já possui centenas de unidades do Boeing 737 NG. Para os próximos meses, também estão previstas 138 aeronaves do 737 MAX 8.

Durante a participação no programa de TV, o executivo (que será substituído pelo atual vice-presidente de serviços corporativos, Roberto Jordan, em 2022) afirmou que a principal preocupação é a capacidade de atender novas rotas e aumentar a demanda nos próximos dois anos. Esse é justamente o período no qual a renovação da frota será realizada e poderá haver reduções momentâneas.

Atualmente, a Azul Linhas Aéreas realiza voos entre o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, com o Airbus A330 – que tem capacidade para até 293 passageiros, ou seja, praticamente o dobro do Boeing 737 MAX 7. Vale lembrar que Gol e Latam também realizam voos regulares ao país norte-americano com partidas de diferentes cidades brasileiras.