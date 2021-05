Companhia aérea considera dar voos grátis a pessoas vacinadas

Por Angus Whitley, da Bloomberg

Qantas Airways está considerando dar vouchers de passagens ou milhas aéreas grátis para pessoas que já tomaram vacinas contra a Covid-19, juntando-se a uma lista crescente de empresas que oferecem incentivos de vacinação para dar início a viagens globais.

Embora os detalhes não tenham sido finalizados, passageiros frequentes da Qantas e que foram totalmente imunizados também podem receber créditos de fidelidade gratuitos, disse a Qantas em um comunicado. O programa deve ser implementado até o final de 2021, momento em que a vacinação na Austrália provavelmente estará quase concluída, segundo a companhia aérea.

Como a relutância em tomar vacinas, vista em muitos países, ameaça uma recuperação em relação à pandemia, as empresas que tem muito a ganhar com uma reabertura global estão arregaçando as mangas. United Airlines está oferecendo a clientes fiéis e vacinados a chance de ganhar voos grátis por um ano. Até mesmo aplicativos de namoro, incluindo o Tinder, estão lançando incentivos, como funções “premium” para os usuários que receberem a vacina.

O sucesso da Austrália em conter o vírus não é visto em seu programa de vacinação. Apenas cerca de 3,7 milhões de pessoas na nação de 26 milhões receberam sua primeira dose, e Melbourne foi condenada a restrições pela quarta vez nesta quinta-feira, a fim de combater um aumento no número de infecções.

Uma imunização no país é “a chave para manter nossas fronteiras domésticas abertas e reiniciar com segurança as viagens internacionais”, disse a diretora de relacionamento com clientes da Qantas Stephanie Tully.

A autoridade aeroportuária de Hong Kong disse na quarta-feira que distribuirá 60 mil passagens aéreas em um sorteio para cidadãos e funcionários do aeroporto que tenham sido vacinados antes do final de setembro. Uber Technologies e Lyft estão oferecendo passeios gratuitos para qualquer pessoa que está a caminho de ser imunizado.

