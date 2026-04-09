Como três bilionários perderam até US$ 22 bilhões — e continuam mais ricos que nunca

Elon Musk, Larry Page e Jeff Bezos lideram o ranking da Forbes em abril de 2026 com US$ 817 bi, US$ 237 bi e US$ 223 bi, respectivamente – mas o que os une é uma trajetória comum: fortunas infladas por ações de gigantes de tecnologia, apesar de quedas recentes no mercado.

Os três trilionários acumulam riqueza via tech: Musk com Tesla e SpaceX (fusão com xAI elevou sua fatia para US$ 542 bi), Page com Google/Alphabet (alta de 86% nas ações em 2025) e Bezos com Amazon (8% de controle após vendas de US$ 49 bi em ações).

Em março, S&P 500 e Nasdaq caíram 5% por tensões geopolíticas, derrubando seus patrimônios em US$ 22 bi, US$ 20 bi e US$ 1 bi – mas tech representa 90% do top 10, todos americanos.

Valuation e mercado: a volatilidade como variável estrutural

A queda de cerca de 5% nos principais índices americanos em março, impulsionada por tensões geopolíticas, gerou perdas expressivas. Musk viu seu patrimônio recuar em US$ 22 bilhões, Page em US$ 20 bilhões e Bezos em US$ 1 bilhão.

Esse movimento evidencia um ponto central. Em estruturas altamente baseadas em mercado, o patrimônio varia conforme múltiplos de valuation e expectativas dos investidores, não apenas pelos resultados operacionais.

Para líderes financeiros, isso reforça que volatilidade é parte inerente de ativos de crescimento, especialmente em setores como tecnologia.

Concentração em tech e alocação estratégica de capital

Outro padrão relevante é a concentração no setor de tecnologia, responsável por cerca de 90% das maiores fortunas globais. Tesla, Amazon e Alphabet operam com modelos escaláveis, alta geração de valor e forte capacidade de expansão.

Do ponto de vista de finanças corporativas, isso revela decisões consistentes de alocação de capital em negócios com alto potencial de crescimento e margens futuras elevadas. Além disso, há reinvestimento contínuo em inovação, como inteligência artificial e cloud, que sustentam novas ondas de valorização.