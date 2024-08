Bilionário vende empresa por US$ 26 bilhões, mas morre antes de fechar negócio

Veterano da indústria de energia, Autry Stephens fechou um acordo em fevereiro que o tornaria o mais rico petroleiro dos Estados Unidos e uma das 100 pessoas mais ricas do mundo — mas morreu antes de concretizar o negócio. As informações são do Business Insider.

O fundador e proprietário da Endeavor Energy Resources concordou em vender a produtora de petróleo do Texas para a Diamondback Energy por US$ 26 bilhões. Um diagnóstico de câncer estimulou sua decisão de seguir em frente na transação, disse ele ao The Wall Street Journal neste ano.

Stephens tinha 86 anos quando morreu na semana passada.

A fusão planejada, ainda esperada para ser concluída até o final do ano, adicionou US$ 17,5 bilhões ao patrimônio líquido de Stephens este ano, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

A fortuna do falecido empreendedor quase quadruplicou desde janeiro, de cerca de US$ 6 bilhões para US$ 23,4 bilhões, colocando-o em 85º lugar na lista.

Apenas 14 pessoas na lista de ricos da Bloomberg ganharam mais dinheiro este ano, e nenhuma delas está abaixo da 18ª posição. Stephens até ultrapassou a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk (aumento de US$ 15,1 bilhões), bem como nomes como o ex-CEO da Microsoft Steve Ballmer (aumento de US$ 16,3 bilhões) e o indivíduo mais rico da Ásia, Mukesh Ambani (aumento de US$ 16,4 bilhões).

Para quem vai ficar o dinheiro?

Os familiares de Stephens são os únicos donos da Endeavor após sua morte, segundo a Bloomberg. Eles estão prestes a receber US$ 8 bilhões em dinheiro e 117,3 milhões de ações da Diamondback. A participação valia cerca de US$ 17 bilhões pouco antes do anúncio da fusão e agora está avaliada em US$ 22 bilhões devido ao aumento do preço das ações da Diamondback.

Durante a vida, Stephens manteve hábitos discretos, trocando jatos particulares por voos baratos da Southwest Airlines, lembrando um pouco o estilo de Warren Buffett.