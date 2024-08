Qual é a fortuna do bilionário Pavel Durov, fundador do Telegram que foi preso na França

Bilionário fundador e CEO do aplicativo de mensagens Telegram, Pavel Durov foi preso no aeroporto de Bourget, nos arredores de Paris, na noite do sábado, 24. O empresário é a investiado pela falta de moderadores na plataforma, e por essa situação permitir que atividades criminosas continuassem ocorrendo sem que o aplicativo intervisse.

Nascido na Rússia, Durov tem 39 anos e uma fortuna estimada pela Forbes em 15,5 bilhões de dólares, aproximadamente 86 bilhões de reais.

Ele criou o Telegram em 2013 com o irmão Nikolai Durov, que é matemático e programador.

Qual é a história de Pavel Durov

Pavel Durov nasceu em Leningrado, atual São Petersburgo, em 10 de outubro de 1984, mas passou parte da infância em Turim na Itália, onde seu pai lecionou por vários anos. Foi na infância, também, que aprendeu a codificar, uma paixão que ajudou ele a criar, junto com o irmão Nikolai Durov, o VKontakte, rede social em língua russa nos moldes do Facebook. A plataforma virtual tornou-se popular e atualmente é usada por cerca de 350 milhões pessoas ao redor do mundo.

Com o crescimento da plataforma, Durov se tornou um dos mais jovens milionários da Rússia.

Porém, a gestão do VKontakte não foi sem controvérsias. Durov era conhecido por suas visões libertárias e pela defesa da liberdade de expressão, o que muitas vezes o colocou em conflito com o governo russo. Em 2011, ele se recusou a fornecer informações pessoais de manifestantes russos ao governo, um movimento que aumentou a pressão sobre ele e sua empresa.

Em 2014, Durov foi forçado a deixar a Rússia, após ser pressionado a vender sua participação no VK.

Ele alegou que havia perdido o controle da empresa para aliados do governo russo e decidiu se afastar, criticando a crescente censura na internet russa.

Criação do Telegram

Após deixar o VKontakte, Durov fundou o Telegram em 2013, junto com seu irmão Nikolai Durov. O Telegram é um aplicativo de mensagens que se destaca por sua ênfase na privacidade, segurança e criptografia.

Diferente de muitos outros aplicativos, o Telegram oferece chats secretos e a possibilidade de autodestroir mensagens. Ele se tornou extremamente popular, especialmente em países onde há forte censura na internet.

Hoje, a sede do Telegram fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O aplicativo tem 900 milhões de usuários ativos e pretende atingir um bilhão dentro de um ano.