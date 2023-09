Franquia dos "engenheiros do açaí" chega a 300 lojas e vende R$ 2 milhões em 24h

A franquia com modelo self-service The Best Açaí atingiu no último mês a marca de 300 unidades vendidas e com isso bateu a projeção anual. Atualmente, a rede criada em Londrina, no Paraná, conta com 238 unidades abertas e já atendeu mais de 45 mil clientes em seis anos.

O bom cenário de expansão também reflete no número recorde de vendas. Em um dia, a rede vendeu R$ 2 milhões nas lojas em operação.

Com fábrica própria de açaí e com crescimento de três dígitos nos últimos anos, a rede criada por três engenheiros recém- formados quer faturar R$ 350 milhões e terminar o ano com 500 unidades vendidas.

Como o negócio começou

Cada vez mais, jovens recém-formados têm optado por criar o próprio negócio ao invés de seguir carreiras tradicionais em suas áreas de formação. Esse foi o caso dos amigos Mateus Bragatto, Mateus Queiroz e Sérgio Kendy, que criaram uma marca de açaí com R$ 15 mil em vez de trabalharem com Engenharia Civil.

A primeira unidade foi inaugurada em 2017 em Londrina, no Paraná, próxima da universidade onde eles estudavam. Com a premissa de oferecer qualidade e diversidade de opções em um modelo self-service, a rede trabalha com 12 sabores de açaí, 24 de sorvetes e 40 acompanhamentos, entre frutas, cremes e doces.

“O nosso cliente tem a liberdade de escolha. Seja uma opção mais leve, com foco nos benefícios do insumo ou com inúmeras combinações. Crianças, jovens e o público mais sênior conseguem adequar aos seus paladares, tornando o The Best Açaí um local que reúne toda a família. Da nossa parte, garantimos a qualidade de todos os produtos, padronização e a criação de um ambiente acolhedor”, diz o CEO Sérgio Kendy.

Após o primeiro ano de operação, clientes começaram a procurar os sócios para se tornarem franqueados da marca. Ao adotar o modelo de franquias, a expansão da The Açaí Best aconteceu de forma rápida com um modelo único de loja a partir de R$ 230 mil, com taxa de franquia inclusa. Atualmente, a rede conta com 238 lojas em estados como: Paraná

São Paulo

Santa Catarina

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Minas Gerais

Rio Grande do Sul Para ampliação, a rede avalia investir em um novo centro de distribuição que deve estar localizado no Centro-Oeste. “A nossa logística, que também é própria, consegue atender as novas lojas. Os pedidos são realizados via sistema e nossa frota faz as entregas para cada franqueado”, diz o CEO.

Fabricação própria “O crescimento exponencial da rede demandou também o aumento da produção. A previsão de conclusão é para julho e com ela conseguiremos atender a capacidade produtiva de 50 toneladas por dia e 170 toneladas de armazenamento com a câmara fria”, diz Sérgio Kendy. A rede produz o próprio açaí e sorvetes, sendo 12 e 24 opções respectivamente, na Amadelli, fábrica e distribuidora dos produtos The Best Açaí. A operação está localizada em Londrina, no Paraná, e tem 1.900 m² de área construída. Para acompanhar a expansão das franquias e, consequentemente, o aumento da demanda, em janeiro de 2023 se iniciou o projeto de expansão, com investimento próprio de aproximadamente R$ 15 milhões e que irá agregar mais de 2.000 m² de estrutura.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A rede de açaí foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A Amadelli, fábrica e distribuidora dos produtos The Best Açaí, ficou na 10ª colocação na categoria de 30 a 150 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 253%. Em 2021, a receita foi de 9,5 milhões de reais. Em 2022, chegou a 33,7 milhões de reais.

Quer ser informado quando começarem as inscrições para o ranking em 2024? Inscreva-se aqui.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%. Veja os resultados: