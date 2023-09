Que lições a NBA, maior liga de basquete do mundo, ensina às franquias? Evento em SP aborda o tema

Muito em linha com a perspectiva positiva para a economia brasileira como um todo, o setor de franquias tem o que comemorar neste 2023.

De janeiro a março, a receita das empresas que apostaram neste canal de vendas cresceu 17% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da ABF, a associação do setor. No período as redes de franquias brasileira faturaram 50,8 bilhões de reais.

Daqui para frente, como alavancar o crescimento e melhorar a gestão das empresas que investem num crescimento em rede?

Esse é o mote da 13ª edição do BConnected, um evento organizado pelo Grupo Bittencourt, consultoria internacional com três décadas de mercado e foco na expansão de rede de negócios.

Sobre o que será o evento

Com o tema "Um mundo nada óbvio", o evento vai abordar a disrupção nos modelos de negócios, canais, formatos e expectativas dos consumidores, e como se adaptar a esse mundo nada óbvio, identificando oportunidades e enfrentando desafios.

Um das atrações é Sergio Perrela Filho, executivo responsável pelo merchandising global da NBA, a principal liga de basquete profissional do mundo.

Ele é uma das cabeças por trás da NBA Store, marca própria de artigos esportivos e vestuário que vem expandindo no mercado brasileiro pelo sistema de franquias.

O executivo vai revelar o segredo de como ir além das quadras e criar comunidades de consumidores engajados.

Quem estará no evento

Também já estão confirmados para a edição de 2023:

Rodrigo Maingué, Business Director da Nestlé Professional

Carla Assumpção, Diretora Geral da Swarovski

Rafael Marconi, Diretor Executivo do Grupo Boticário

Maria Flavia Ciampi, Senior DTC Manager da Levi's Brasil

Sandra Hara Chayo, Sócia e Diretora do Grupo HOPE

O BConnected vai acontecer nos dias 03 e 04 de outubro, no Teatro Santander, em São Paulo.

Só em 2022, a conferência reuniu mais de 1.300 líderes de mercado presencialmente, mais de 1.000 em live streaming e 40 palestrantes em 16 horas de conteúdo. Entre eles:

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho Magalu e presidente do Grupo Mulheres do Brasil

Rodolfo Chung, CEO do Zé Delivery

Dorival Oliveira, vice-presidente do Mc Donald's

Marissa Voguel, CEO do Ibope

Tayna Leite, Gerente de Direitos Humanos da ONU

Nos anos anteriores, também recebeu Rony Meisler, CEO da Reserva; Iuri Miranda, CEO do Burguer King; Romeo Bonadio, CEO da Hugo Boss; Cristina Arcangeli, empresária e CEO da Beauty'in; Ana Paula Padrão, jornalista e empresária.

Como acompanhar

Para Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, o BConnected mantém, há 13 anos, a tradição de ser o evento de negócios que proporciona ao público geração de novas ideias e oportunidades de negócios.

"Todos os anos nos desafiamos a sermos maiores e melhores e superarmos as expectativas dos participantes entregando cada vez mais valor em nosso evento. Esse ano decidimos mostrar o que as empresas têm feito na prática para gerar mais resultados, ganhar eficiência e inovar em modelos de negócios, formatos e canais de vendas", diz.

Para Caroline Bittencourt, sócia-diretora do Grupo Bittencourt, além de conteúdo relevante, o público também usufrui de momentos de descontração.

"O BConnected se diferencia dos eventos tradicionais do mercado por trazer além de um conteúdo excepcional, também muito entretenimento. Cada interação com o participante desde a sua chegada até o final do dia é recheada de encantamento, performances e surpresas que deixam memórias significativas em que participa", diz.

O público pode acompanhar o BConnected de forma virtual ou presencial. Para ambos os casos, os ingressos estão à venda no site.