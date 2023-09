O Franchising brasileiro é exemplo para o mundo

Nos próximos dias 21, 22 e 23 de setembro teremos no Rio de Janeiro o segundo maior evento de Franchising do Brasil, que é a Expo Franchising ABF Rio 2023. A edição desse ano marca um retorno aos primórdios do Franchising, não só pela localização - a feira volta a ser feita no Riocentro na Barra da Tijuca, após 3 edições no espaço MAG no centro do Rio de Janeiro, mas registra na história do Franchising do Rio de Janeiro o grande protagonismo que ditou ritmos desse segmento, que é um dos mais fortes e unidos no Brasil.

Sou associado da ABF desde 2007, quando iniciamos o Franchising no segmento de alimentação, não só aprendi sobre as vertentes do Franchise, como me tornei um líder mais preparado e também uma pessoa melhor. Quando falamos de negócios, e o Franchising é um deles, as primeiras análises e perguntas giram em tono de números, como taxa de franquia, investimento inicial, ponto de equilíbrio, margem, rentabilidade e lucratividade. A verdade é que o Franchising brasileiro é muito mais sobre pessoas do que qualquer outra coisa.

Os números do Franchising não param de crescer positivamente ao longo dos anos, mesmo após uma pandemia que afetou demais muitos segmentos, principalmente os de varejo, e essa constatação positiva tem uma base, que é o alto nível de gestão de muitas franqueadoras no Brasil. Estar no Franchising requer uma busca constante em melhorar processos, trazer inovações e o que acredito ser o grande diferencial, cooperar entre as marcas. O Franchising brasileiro escreve uma história tão forte que merece ser exemplo para qualquer outra associação no Brasil e no mundo. A união e o altruísmo são alicerces enraizados na ABF RIO que conecta pessoas de uma forma saudável, transparente e verdadeira.

Não será uma surpresa donos e executivos concorrentes estarem reunidos numa feira ou uma convenção trocando ideias e dividindo informações relevantes para esclarecer dúvida e trazer insights entre si. O Franchising tem dessas coisas e por isso é apaixonante estar nesse segmento, onde o back to basics tão buscado nos mercados americano e europeu é encontrado vivo entre as mais de 2.000 marcas franqueadoras no território nacional.

Franqueadoras que buscam capacitação entregam aos seus franqueados cada vez mais soluções e ferramentas atualizadas para que esses possam desenvolver suas atividades no front, que quando aplicadas corretamente geram engajamento de suas equipes e fidelidade dos consumidores. Está tudo conectado, aliás é exatamente essa conexão que retroalimenta todos que são atuantes do Franchise. É como se fosse a árvore das almas do filme Avatar que alimenta todos os habitantes daquele planeta e os tornam fortes, preparados e unidos. O Franchising é essa árvore, cheia de frutos, poderes e descobertas.

Aos que estão escrevendo essa história, que começou em 1990 no Rio de Janeiro, seja um franqueador, um franqueado, um fornecedor ou um prestador de serviço, lhes digo que continuem atuando fortemente para continuarmos sendo exemplo, não para o “gringo” ver, mas para fazermos um Brasil que dá certo, um Brasil que é de trabalho, desde o empreendedorismo até a alta tecnologia. Para você que pensa se juntar ao Franchising, seja numa dessas áreas que citei acima, venha com esse espírito de busca. Pode ter certeza que serás muito bem recebido e que essa vibração correrá em suas veias desde o primeiro momento.