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Como dois irmãos transformaram uma mercearia de Goiás num supermercado de R$ 6,6 bilhões no DF

Atacadão Dia a Dia lidera mercado do DF, que tem 13,7 bilhões de reais somados nas principais redes e duas operações entre as 50 maiores do país

Dia a Dia: atacarejo fatura 6,6 bilhões de reais (Dia a Dia/Reprodução)

Dia a Dia: atacarejo fatura 6,6 bilhões de reais (Dia a Dia/Reprodução)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17h05.

O Atacadão Dia a Dia é a maior rede de varejo alimentar do Distrito Federal, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 6,6 bilhões de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 20ª posição no ranking nacional e é considerada a maior atacadista do Centro-Oeste.

A história começa em 1960, em Padre Bernardo, no entorno do DF, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira fundaram a mercearia Casa Oliveira. Em 1964, Jaci e a esposa Cantu abriram um segundo negócio, a Casa Silva, no mesmo município goiano.

O movimento decisivo veio em 1973, com a abertura do Supermercado Pirinópolis em Brazlândia, no Distrito Federal — primeira incursão da família no mercado da capital federal. A rede cresceu de forma incremental, com três lojas em operação no início dos anos 1980. Em 1983, Edis Oliveira Silva, filho de Jaci, assumiu o comando dos negócios. Em 1996, os filhos de Edis, Branco e Marlon Amaral, adquiriram a operação e tornaram-se os únicos sócios.

A virada estratégica veio em 2013, quando os irmãos lançaram a bandeira Atacadão Dia a Dia.

A decisão de migrar do supermercado tradicional para o atacarejo coincidiu com o boom desse formato no Brasil e mudou a escala do negócio. A rede saltou de operação regional para o status de uma das maiores do Centro-Oeste, com faturamento de 5 bilhões de reais em 2022 e expansão para Goiás, Bahia, Tocantins e, mais recentemente, Minas Gerais.

Hoje, o grupo opera com mais de 30 lojas em quatro estados e no DF.

A bandeira se posiciona como um atacarejo premium, com seções diferenciadas como adega, hortifrúti direto do produtor, padaria e rotisserie. A operação adicional inclui a marca Pra Você Supermercados, integrada ao grupo no início dos anos 2000, e o Pra Você Express, criado em 2019 com lojas de pequeno porte. O desafio do grupo é manter a expansão acelerada em um setor cada vez mais pressionado por margens, em que escala e eficiência logística se tornaram mais importantes do que diferenciação de produto.

Como é o setor no Distrito Federal

O Distrito Federal tem um dos mercados mais peculiares do varejo alimentar brasileiro. A capital federal foi planejada para ser uma cidade de funcionários públicos, com renda média alta e padrão de consumo distinto do resto do país. Esse perfil moldou um setor menos disperso, com poucos atores grandes e forte presença do atacarejo, formato híbrido entre atacado e varejo.

As sete maiores redes do DF somaram 13,7 bilhões de reais em faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026. O número coloca o Distrito Federal entre os dez mercados estaduais mais relevantes do país, mesmo com população menor que a de boa parte dos estados.

A liderança é do Atacadão Dia a Dia, que faturou 6,6 bilhões de reais e ocupa a 20ª posição nacional. A diferença para o segundo colocado, o Centro Oeste Comercial de Alimentos, com 3,4 bilhões de reais, ilustra a concentração da rede líder no mercado local. Em terceiro vem o São Cristóvão Investimentos e Participações, com 2,6 bilhões de reais.

“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, diz João Galassi, presidente da ABRAS.

A força do atacarejo no DF reflete uma combinação de fatores: poder de compra alto, demanda por preço, e uma população acostumada a deslocamentos longos para abastecimento — o que favorece grandes lojas com sortimento amplo. O desafio das redes regionais é manter espaço diante da pressão de grupos nacionais, que vêm de fora com escala logística superior.

Quais são os 7 maiores supermercados do Distrito Federal

Atacadão Dia a Dia S.A.: faturamento de 6,6 bilhões de reais
Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda.: faturamento de 3,4 bilhões de reais
São Cristóvão Investimentos e Participações S.A.: faturamento de 2,6 bilhões de reais
Comercial Alimentos ITA Ltda.: faturamento de 426 milhões de reais
Comercial de Alimentos Superbom Ltda.: faturamento de 368 milhões de reais
Mercado Ponto Alto Ltda.: faturamento de 80 milhões de reais
Comercial de Alimentos Tradicional Ltda.: faturamento de 70 milhões de reais

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