A visão de Claudia Woods sobre a IA em uma empresa de 120 anos

Uma empresa que planta, fabrica e vende — e agora usa inteligência artificial em todas essas etapas para mudar o próprio negócio.

Esse é o ponto de partida da British American Tobacco (BAT) no Brasil, operação que vai do agronegócio a mais de 300.000 pontos de venda.

Na prática, isso significa usar tecnologia desde o uso de fertilizantes no campo até a reposição de produto no varejo — ao mesmo tempo em que a companhia tenta reduzir a dependência de um portfólio baseado em cigarros.

A mudança passa por uma reformulação do que a empresa vende. Além dos produtos tradicionais de tabaco, a BAT vem ampliando a atuação em novas categorias, com itens ligados a nicotina em outros formatos e ao mercado de bem-estar, com produtos como cafeína e melatonina.

É nesse contexto que Claudia Woods assumiu, há pouco mais de um ano, a liderança da companhia na região.

Depois de uma carreira em startups, fintechs e empresas digitais como Uber e Webmotors, ela passou a comandar uma empresa com mais de 120 anos no país — agora em processo de transformação.

A conversa ganhou espaço no South Summit, em Porto Alegre, onde a executiva detalhou como a empresa tem aplicado inteligência artificial no dia a dia — e por que a mudança vai além do digital e passa pelo próprio portfólio.

“A BAT já está há mais de 15 anos numa jornada de transformação que não é só digital. É uma transformação de produto e de toda a cadeia de valor”, afirmou em entrevista à EXAME.

O próximo passo, segundo ela, é ampliar essa mudança para novas categorias, incluindo produtos que buscam reduzir danos em relação ao cigarro e itens ligados a bem-estar, mantendo o foco no comportamento do consumidor.

Do campo ao varejo

A aplicação de tecnologia na BAT não começa no marketing nem no e-commerce. Ela começa no campo.

A empresa usa inteligência artificial para definir o uso de fertilizantes e melhorar o rendimento da safra. Depois, a tecnologia segue para a fábrica, onde é usada para prever falhas e evitar custos de manutenção.

“Como é que você aplica IA para maximizar o uso de fertilizante no solo? Como você usa IA para evitar custo de manutenção na fábrica? Tudo isso a gente já faz”, diz.

Esse uso se estende até a ponta comercial.

Hoje, 80% dos pedidos feitos por pequenos e médios varejistas no Brasil são realizados de forma online, por meio de uma plataforma própria.

O dado contraria uma percepção comum dentro da indústria.

“Existia um mito de que o pequeno varejista não adotaria o digital, que ele sempre dependeria do vendedor. Hoje 80% dos pedidos já são feitos online”, afirma.

Uma mudança de produto

A digitalização acompanha uma mudança maior: o portfólio.

A empresa vem ampliando sua atuação para além do produto tradicional, com novos formatos de consumo e entrada em categorias ligadas a bem-estar. Esse movimento inclui um fundo global de mais de 500 milhões de libras voltado a novos produtos, como itens com cafeína, melatonina e foco.

No Brasil, esse avanço já inclui investimento em empresas desse segmento.

“Quando você entra nesse mercado, você passa a ter toda uma nova cadeia: marketing digital, conteúdo, CRM, relacionamento com cliente. Isso não fazia parte da indústria há muitos anos”, diz.

Na prática, a mudança de produto exige uma mudança na forma de operar.

Da startup à multinacional

A chegada à BAT marca uma virada na trajetória da executiva. Ela começou a carreira no ambiente de startups e tecnologia, passou por empresas digitais e liderou operações em crescimento acelerado.

Agora, atua em uma estrutura mais ampla e distribuída.

“Eu comecei minha carreira em startup, inclusive tive que fechar a minha primeira empresa na bolha de 2000. Agora, muitos anos depois, estou numa empresa de mais de 120 anos que se transformou várias vezes”, afirma.

A leitura é que a lógica de teste continua válida — mesmo em uma empresa desse porte.

Testar antes de assumir

Uma das mudanças internas foi cultural. A empresa passou a adotar mais testes e pilotos antes de tomar decisões maiores.

“Você não pode desistir de uma ideia baseado na suposição de que o cliente não vai adotar. Faz um teste, cria um piloto, mede e adapta”, diz.

Segundo ela, esse processo exige revisão de práticas internas, inclusive em áreas como jurídico, para acelerar a execução.

A lógica vem do ambiente de startups, mas aplicada a uma operação global.

O papel do humano

Apesar do avanço da tecnologia, o ponto central continua sendo o comportamento das pessoas. Para Claudia, a inteligência artificial não substitui a necessidade de entender o consumidor.

“No final do dia, é um ser humano consumindo. Pode ser um chocolate, uma bebida, qualquer produto, mas tem um hábito por trás”, afirma.

Ela destaca que a tecnologia ajuda a capturar dados, mas a interpretação continua sendo humana.

“A gente pode usar essas ferramentas para entender melhor, mas o que o consumidor quer, o que ele deseja, isso continua sendo humano”, diz.

O mesmo vale para a operação interna. “Se você aplica IA em um processo quebrado, você só tem um processo automatizado quebrado. Quem entende o processo são as pessoas que estão ali no dia a dia”, afirma.

A história do South Summit

Em meio à crise econômica que atingiu a Espanha no início da década passada, um evento surgiu com a proposta de conectar empreendedores e investidores.

O South Summit foi criado em 2012, em Madri, pela empreendedora María Benjumea em parceria com a IE Business School, escola de negócios sediada na capital espanhola.

Naquele momento, o país enfrentava desemprego acima de 20% da população adulta e mais de 50% entre jovens. A falta de crédito e a incerteza sobre o futuro pressionavam empresas e profissionais.

A ideia do South Summit nasceu desse contexto. Benjumea reuniu acadêmicos da IE, executivos de grandes empresas e representantes do governo para criar um encontro voltado a negócios e inovação. “A Espanha estava muito mal naquela época”, afirmou a empreendedora à EXAME.

Empreendedora desde o fim dos anos 1970, Benjumea já havia criado negócios como uma galeria de arte, em 1981, e o Infoempleo, plataforma de empregos lançada nos anos 1990 com a chegada da internet.

A primeira edição do South Summit foi pequena, com algumas centenas de participantes e poucos fundos de investimento. Ao longo dos anos, o evento cresceu e passou a atrair startups e investidores de vários países.

Um dos pilares do encontro é a competição de startups, que seleciona empresas com potencial de crescimento. Entre as participantes estão companhias que depois atingiram valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares.

Com o tempo, o evento se consolidou como ponto de encontro do ecossistema de inovação na Espanha. Madri passou a atrair mais investimento em startups e ganhou espaço entre os principais polos de tecnologia na Europa.

A expansão internacional começou anos depois. Em 2022, o South Summit chegou ao Brasil, com a primeira edição realizada em Porto Alegre, no Cais Mauá. O evento reuniu cerca de 15 mil pessoas de 76 países.

A edição seguinte ampliou a estrutura, com aumento de área e número de palestrantes. Em 2025, o encontro manteve a realização na capital gaúcha mesmo após as enchentes que atingiram a região, reunindo mais de 20 mil participantes.

Hoje, o South Summit reúne startups, investidores e executivos em diferentes países, mantendo o formato baseado em conteúdo, conexões e apresentação de negócios.