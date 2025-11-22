Como a maior rede de sorvetes quer superar R$ 1 bi com picolés de R$ 1,50

O mercado de sorvetes entra em mais uma temporada marcada por calor forte, competição acirrada e margem sensível ao preço. A pressão por inovação aumentou — e a disputa por espaço no freezer do consumidor nunca foi tão dura.

A Oggi Sorvetes, maior rede de franquias de sorvetes do Brasil, decidiu responder com um movimento de ruptura: firmou parcerias com Disney e Netflix para lançar uma linha de picolés temáticos inspirados em Mickey & Amigos, Toy Story, Princesas, Homem-Aranha e Stranger Things.

A estratégia mira especialmente o público infantil e as famílias de classe C, grupo central no consumo da rede e foco da expansão.

O plano começou a ser montado em fevereiro deste ano, quando a empresa iniciou o desenho para o próximo verão.

“A proposta é atrair um público mais jovem e famílias, principalmente de classe C. Queremos nos conectar com as crianças não apenas pelas embalagens com personagens conhecidos, mas também com o formato lúdico do sorvete”, afirma Rodrigo Mauad, fundador da Oggi ao lado da irmã, Daniela.

A iniciativa exigiu o maior investimento industrial da história da marca:54 milhões de reais para ampliar a capacidade produtiva, certificar a fábrica e importar duas máquinas especializadas, sendo uma delas com capacidade para 30 mil picolés por hora.

“A surpresa não vem apenas na embalagem, mas no formato. Precisamos certificar a fábrica e investir em maquinário específico para isso”, diz Mauad.

Um modelo voltado à classe C — e ao pequeno investidor

Fundada em 2006, a Oggi se consolidou como a primeira rede de franquias no formato de “mercado de sorvetes”, com preços competitivos a partir de R$ 1,50.

Hoje, a empresa tem 1172 lojas, duas fábricas próprias, 1.200 funcionários e faturamento bruto de um bilhão de reais em 2024.

O foco no preço segue como base da operação. “Queremos que um pai possa oferecer ao filho a experiência de ter um produto Disney em casa. Estamos trabalhando com uma margem menor para que as pessoas tenham mais acesso aos produtos por meio de um preço atrativo”, diz Mauad.

Para sustentar esse modelo, a empresa aumentou eficiência logística e industrial e adotou produção de alto volume.

O acesso também vale para os franqueados. São 576 empreendedores na rede, em um modelo de loja física com investimento inicial a partir de 120 mil reais. O faturamento médio mensal é de 65 mil reais, com margem de 10% a 15% e retorno estimado entre 18 e 24 meses.

O potencial de vendas no Nordeste tem crescido acima da média, o que, segundo o fundador, mostra que o formato funciona em diferentes regiões do país.

Licenciamento como alavanca de expansão

A linha Disney começou a chegar às lojas em Pernambuco e segue agora para São Paulo. A previsão é alcançar as 1172 unidades até janeiro. O lançamento será feito por fases para medir a reação do público e calibrar volume, sabores e colecionáveis.

“Estamos avaliando o comportamento do público, até porque é a primeira vez que fazemos uma parceria desse tipo. Conforme formos sentindo a demanda, devemos incluir os colecionáveis”, afirma Mauad.

A expectativa interna é de crescer 5% em relação ao ano anterior, puxado por maior valor agregado para franqueados e consumidores.

Novos produtos, formulações mais saudáveis e visão de longo prazo

Os sorvetes das linhas Disney e Stranger Things têm formulação sem tarja preta no rótulo e seguem a estratégia de ampliar o portfólio com produtos voltados ao público infantil — hoje um dos motores da marca. Esse é, segundo Mauad, o eixo central da nova fase da empresa.

“Este é o novo momento da Oggi: foco nos licenciamentos de produto. Disney e Netflix são parceiros estratégicos, e a ideia é ampliar o portfólio”, afirma.

Com mais de 90 sabores divididos em 20 linhas, a rede aposta que a combinação entre preço, criatividade e personagens conhecidos pode ajudar a atravessar um verão competitivo.

O desafio será transformar o apelo emocional das franquias em recorrência de compra, mantendo, ao mesmo tempo, o modelo de baixo custo que sustenta a expansão.