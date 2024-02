Oggi, a 'sorveteria de bairro' com picolés de R$ 1,50, fatura R$ 850 milhões e mira primeiro bilhão

Investimento milionário na produção e distribuição de sorvetes, 25 novas lojas por mês e financiamento de franqueados. Essas foram algumas das estratégias usadas pela Oggi Sorvetes para vender picolés a partir de R$ 1,50 e superar a receita de 850 milhões de reais em 2023.

Com mais de mil unidades em operação, a marca paulista que parece uma 'sorveteria de bairro' está entre as 50 maiores franquias do Brasil. No último ano, a Oggi (pronuncia-se 'hoje') cresceu 20% e tem o plano ambicioso de faturar o primeiro bilhão em 2024.

Para isso, vai investir neste ano cerca de 60 milhões de reais em sua cadeia de produção e no parcelamento de equipamentos para novos franqueados.

Metade do valor será investido na fábrica localizada em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, e na cadeia de distribuição que conta atualmente com três centros de distribuição no Sudeste -- região que concentra mais de 75% das lojas da rede.

"Desde 2018 buscamos uma indústria mais eficiente e com preço mais competitivos. Estamos investindo em máquinas importadas e no desenvolvimento de uma cadeia logística própria. Ainda há muito a ser feito", diz Rodrigo Mauad, sócio fundador da Oggi Sorvetes.

Como é possível vender picolés a R$ 1,50 em 2023? Para Mauad, a verticalização da produção e distribuição além da escala do negócio permitem que a Oggi pratique preços baixo da média do mercado. "Estamos trabalhando no ganho de eficiência e abertura de novas franquias. Nosso plano de preço de precificação é totalmente sustentável", diz.

Os tradicionais sabores de chocolate, coco e milho, além de picolés inusitados de queijo com goiabada e abacaxi com vinho são alguns dos 90 sabores das 19 linhas de sorvetes da Oggi. O preço do picolé varia entre R$ 1,50 a R$ 9,99. Potes de sorvete e açaí são comercializados a partir de R$ 12,25.

No último ano, 50 milhões de litros foram vendidos. Para se ter uma ideia da dimensão do negócio, a concorrente paulistana Rochinha Sorvetes, que conta com 25 franquias e picolés a parir de R$ 6,50, caminha para vender um milhão de litros entre os meses de setembro a abril.

Como a Oggi foi criada

A Oggi Sorvetes foi fundada em 2006 pelos irmãos Rodrigo e Danielle Mauad. Formados em administração, a dupla decidiu apostar nas vendas de impulso de sorvetes em pequenos pontos de vendas -- como padarias, lanchonetes, restaurantes e bancas de jornais.

Com o pote de sorvete de dois litros, a marca entrou nos supermercados em 2009 e ampliou seu raio de distribuição nos anos seguintes.

Até 2019, a produção era feita exclusivamente por parceiros, o que aumentava o preço do produto final e diminuía a competividade da Oggi.

Com a inauguração da fábrica em 2019 e a verticalização de 70% da produção, a Oggi conseguiu reduzir custos e ganhar eficiência. A marca tem grande penetração nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Apesar do crescimento de dois dígitos nos últimos anos, Mauad acredita que ainda há muito espaço para crescer.

"Crescemos muito rápido nos últimos cinco anos e abrimos mão de alguns investimentos para isso. Hoje, queremos trazer mais eficiência no curto prazo, o que vai compensar lá na frente", explica.

Novos equipamentos para automatizar a produção devem ser adquiridos ainda em 2024. Além disso, a companhia estuda formas de incorporar parte da produção de que hoje é terceirizada e um armazém próprio no interior de São Paulo deve começar a operar no próximo ano.

Franquias

Em 2014, quando 80% das vendas vinham de supermercados, a Oggi passou por algumas dificuldades financeiras, e os fundadores perceberam que o negócio precisaria de uma nova guinada.

A inspiração foi o sucesso das franquias de paletas mexicanas que se multiplicavam rapidamente em 2015. Rodrigo resolveu arriscar e inaugurou a primeira unidade piloto naquele ano -- o que foi a porta de entrada da marca no mercado de franquias.

Os dois primeiros anos foram os mais desafiadores, pela falta de conhecimento no mercado, mas em 2018 a rede começou uma expansão acelerada. Naquele ano, a Oggi passou de 24 para 109 unidades.

A cereja do bolo de 2023 foi o financiamento de novos franqueados. O investimento inicial é de 50.000 reais e, de acordo com o sócio, é usado na obra do ponto.

Outros 80.000 reais, que são usados na compra de equipamentos, estoque inicial e identidade visual, são parcelados pela franqueadora dentro do prazo de contrato, que normalmente é de 60 meses.

“Testamos algumas formas de acelerar a abertura de franquias. No último ano começamos a financiar os franqueados e abrimos 25 unidades por mês", diz o sócio fundador.



Apesar dos riscos que envolvem o parcelamento de investimentos de novos franqueados e o crescimento acelerado da rede, o sócio fundador espera abrir 200 novas unidades em 2024.

"Temos cerca de 3 mil novos candidatos por mês. O mercado de sorvetes sofre com a sazonalidade, mas é possível conseguir resultados anuais positivos no nosso modelo de negócio", diz Mauad.