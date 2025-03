Bob’s compra 5,5% da IMC, dona da Pizza Hut e do Frango Assado

A BFFC Corp, dona da marca Bob’s, atingiu participação de 5,52% da International Meal Company (IMC), terceira maior acionista do grupo. A IMC é responsável pela operação de redes como Frango Assado, KFC e Pizza Hut no Brasil.

A informação foi divulgada em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última sexta-feira, 14.

"Trata-se de um investimento minoritário que não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da IMC. Presentemente, não há uma quantidade de ações da Companhia visada pela BFFC, suas empresas controladas, controladora ou sócios", informou a companhia, em nota.

Além da recente aquisição acionária, a BFFC já é um dos maiores franqueados da IMC, operando 48 lojas da Pizza Hut e 40 unidades do KFC. O plano da empresa é continuar expandindo essas operações, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, ao longo de 2025.

"A BFFC acredita no modelo de negócios e futuro de ambas as marcas no Brasil, bem como nos demais ativos detidos pela IMC, principalmente o Frango Assado, Viena e o Margaritaville, assim como acredita na atual gestão da IMC", afirmou a empresa.

Estratégia de investimento

O CEO da BFFC, Ricardo Bomeny, afirmou ao Brazil Journal que já vinha comprando ações da IMC há dois anos e decidiu aumentar a posição na semana passada, aproveitando o desconto no preço dos papéis. Neste ano, pela primeira vez desde seu IPO, as ações da IMC foram negociadas abaixo de R$ 1,00. (Pelas regras do mercado de capitais brasileiro, os acionistas precisam notificar suas participações apenas quando atingem o patamar de 5%.)

Bomeny destacou que não há um plano definido para aumentar ainda mais a participação, mas indicou que a BFFC pode continuar comprando ações caso enxergue oportunidades de alocação de capital.

Embora existam conversas para a BFFC assumir um assento no conselho da IMC, o executivo ressaltou que essa não é uma prioridade. Ele também descartou qualquer intenção de fusão entre as operações das duas empresas.