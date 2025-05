Nos últimos meses, o Bob’s tem avançado em um novo território: as prateleiras de supermercados. A marca brasileira de fast food aposta no modelo de licenciamento para chegar até a casa dos consumidores. Além dos molhos que já conquistaram espaço nas gôndolas, o Bob’s começou a vender sua batata frita pré-congelada e está nos últimos trâmites para lançar o frango empanado, conhecido como Franlitos. As novidades foram anunciadas na APAS SHOW 2025.

O novo canal, embora ainda represente uma fatia pequena do faturamento, menos de 5%, têm grande potencial para expandir a presença da marca em novos mercados, avalia Ricardo Bomeny, CEO da Brazil Fast Food Corp (BFFC), holding que controla as marcas Bob's e Yoggi, além de ser franqueada das marcas KFC e Pizza Hut.

“Entrar nos supermercados gera novas ocasiões de consumo para o nosso cliente. Estamos criando uma forma diferente de nos conectarmos com outros públicos e oferecendo novas experiências”, afirma o executivo, destacando que o licenciamento é uma oportunidade de apresentar os produtos aos consumidores antes da abertura de novas lojas.

"O canal de supermercados tem grande potencial para consolidar a marca em municípios onde o Bob’s ainda não tem uma presença física, funcionando como um 'pré-lançamento' das lojas", diz.

Atualmente, os molhos do Bob’s estão em mais de 3.500 pontos de venda, e a batata frita congelada tem mostrado grande aceitação no mercado, com expectativa de produção de 1.000 toneladas neste ano. A expectativa é chegar a 5.000 pontos de vendas nos próximos meses.

A marca trabalha hoje com a produção terceirizada, apesar de já ter tido fábrica própria no passado. O que para alguns seria um empecilho para licenciar produtos, para o Bob's representa agilidade na produção e escala.

“Hoje, temos uma estrutura que permite que a marca se espalhe rapidamente, sem precisar de toda a logística de produção interna. Isso facilita nossa entrada em novos mercados, com a ajuda de parceiros licenciados que já têm a infraestrutura necessária para distribuir nossos produtos”, afirma o CEO.

Em termos financeiros, o Bob’s não está apenas mantendo sua relevância, mas também está se diversificando. A empresa fechou 2024 com R$ 1,5 bilhão em faturamento, e a expectativa é crescer cerca de 10% neste ano. A diversificação das operações, com novos produtos licenciados e novas lojas, tem sido um pilar central desse crescimento.

Expansão das lojas físicas

Embora o foco esteja no licenciamento e na ampliação da linha de produtos, a expansão das lojas físicas segue em ritmo acelerado. O Bob’s tem 1.060 lojas em 240 municípios brasileiros, e a meta para 2025 é abrir 130 novas unidades. A marca está mirando principalmente em novos municípios, com a previsão de entrar em 25 novas cidades ainda este ano.

Em 2024, o Bob’s faturou R$ 1,5 bilhão em 2024, e tem previsão de crescer de 10% neste ano.

Além de diversificar os canais de venda, como supermercados, a rede também está investindo em pontos de venda menos convencionais, como aeroportos, terminais de metrô e postos de gasolina. A ideia é aumentar a presença da marca em locais estratégicos e próximos ao consumidor, tornando o Bob’s ainda mais acessível.

O modelo de franquias continua sendo o motor dessa expansão. “Quando o franqueado está bem, ele acaba fazendo a segunda, terceira, quarta loja. Esse é um dado importante para nós”, diz Bomeny.

Além do crescimento de multifranqueados, o Bob's busca novos franqueados nos municípios onde ainda não atua, priorizando a gestão local.

“Estamos criando novas ocasiões de consumo e fortalecendo a marca em novas localidades. Isso é fundamental para o nosso crescimento no futuro”, conclui o CEO.