Como a inteligência artificial está transformando inovação em um jogo de probabilidades

Durante décadas, inovar significava apostar. Empresas investiam tempo e dinheiro em ideias que, no limite, dependiam de intuição — e de sorte.

Para Hitendra Patel, CEO e fundador do IXL Center for Innovation, Excellence and Leadership, centro global de inovação, esse modelo está ficando para trás. A inteligência artificial está mudando o processo de ponta a ponta, reduzindo incerteza e tornando decisões mais previsíveis.

Essa mudança ganha relevância agora porque empresas começam a operar em um novo ambiente competitivo, onde errar menos importa tanto quanto acertar mais. E, nesse cenário, a forma como ideias são criadas passa a ser tão importante quanto as ideias em si.

“Passamos da inovação baseada na intuição para a certeza”, afirma Patel. “Usamos a IA para criar cenários do futuro, gerar ideias nesses cenários e ver o que vai persistir. Com base nisso, usamos matemática para garantir resultados.”

A consequência é direta: inovar deixa de ser um processo caótico e passa a seguir uma lógica mais estruturada — quase como um sistema de probabilidades aplicado ao negócio.

No limite, isso muda quem ganha e quem perde no mercado.

A nova lógica: simular antes de investir

A principal mudança está na forma como empresas testam ideias. Antes, o teste acontecia no mundo real: lançar um produto, medir aceitação, corrigir rota. Era caro, lento e arriscado.

Com IA, esse processo é antecipado.

Empresas podem cruzar milhares de tendências, como comportamento do consumidor, tecnologia e economia, e gerar combinações possíveis de futuro. Cada combinação vira um cenário. Em vez de escolher um caminho, elas analisam centenas ou milhares.

O objetivo é identificar padrões de recorrência: quais produtos aparecem em múltiplos cenários? Quais perfis de cliente se mantêm? O que sobrevive independentemente das variáveis? Isso cria um mapa mais sólido para decisão.

Menos aposta, mais recorrência

Esse modelo não elimina o risco, mas muda sua natureza. Em vez de apostar em uma ideia isolada, empresas passam a apostar naquilo que se repete estatisticamente. A inovação deixa de ser um tiro único e passa a ser uma construção baseada em padrões.

Isso não significa que toda decisão será óbvia. Significa que ela será mais informada. E isso reduz um dos maiores problemas das empresas: investir pesado em hipóteses frágeis.

Essa transformação também atinge uma das narrativas mais populares do mundo dos negócios: a ideia do insight repentino. Para Patel, essa visão sempre foi equivocada.

“Isso é uma grande mentira”, afirma. “Todas essas pessoas que tiveram grandes ideias estiveram trabalhando nelas pelos últimos 3 meses, por um ano, pensando no assunto, pesquisando, trabalhando e coletando pontos.”

O que existe, na prática, é um processo longo de conexão e desconexão de ideias. A diferença é que agora esse processo pode ser acelerado com tecnologia.

A IA não cria o “eureka”. Ela encurta o caminho até ele.

Testar mil vezes antes de lançar uma

Se o novo modelo é baseado em repetição, a IA amplia essa capacidade.

Patel descreve o uso de agentes de IA, softwares autônomos, que simulam atores do mercado. Um agente representa o cliente. Outro, o concorrente. Outro, o fornecedor.

Cada um reage à ideia proposta. “Eles podem dizer: ‘eu não gostei por causa disso, disso e daquilo’. Você ajusta e apresenta de novo. Repete isso 1.000 vezes, até não haver mais oposição”, afirma.

Na prática, isso transforma o processo de inovação em um ciclo contínuo de validação. Ideias deixam de ser testadas uma ou duas vezes e passam por centenas de iterações antes de chegar ao mercado.

O ganho não está apenas na qualidade, mas na redução de erro evitável.

O Brasil como campo de teste

Na visão de Patel, o Brasil reúne características que favorecem esse novo modelo.

A instabilidade econômica histórica forçou empresas e profissionais a se adaptarem rapidamente, criando um ambiente mais flexível e menos dependente de previsibilidade.

“No Brasil, a economia muda o tempo todo. Por isso precisamos ser ágeis e nos adaptar constantemente”, afirma.

Ao mesmo tempo, o país já conta com acesso a capital, estrutura de startups e casos de sucesso relevantes. O desafio passa menos por capacidade e mais por escala.

Segundo ele, falta transformar histórias isoladas em referência coletiva. “O que precisamos fazer mais no Brasil é espalhar as histórias de sucesso. Temos que fazer cada brasileiro acreditar que pode ser o próximo caso”, afirma.

Sem isso, o ecossistema cresce, mas não acelera.

No fim, a regra continua simples

Apesar da sofisticação do processo, Patel encerra com um ponto básico.

“Corra em direção ao cliente”, afirma. “O cliente é quem vai decidir se você tem um negócio ou não.”

A frase expõe o limite da tecnologia. Modelos podem prever, simular e otimizar — mas não substituem a validação real.

A inovação pode até se tornar mais previsível. Mas continua dependendo de uma resposta simples: alguém quer aquilo.

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