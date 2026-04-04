Como a inteligência artificial está transformando inovação em um jogo de probabilidades

Hitendra Patel, de inovação: “Todas essas pessoas que tiveram grandes ideias estiveram trabalhando nelas pelos últimos 3 meses, por um ano, pensando no assunto, pesquisando, trabalhando e coletando pontos.”
Repórter de Negócios
Publicado em 4 de abril de 2026 às 09h01.
Durante décadas, inovar significava apostar. Empresas investiam tempo e dinheiro em ideias que, no limite, dependiam de intuição — e de sorte.
Para Hitendra Patel, CEO e fundador do IXL Center for Innovation, Excellence and Leadership, centro global de inovação, esse modelo está ficando para trás. A inteligência artificial está mudando o processo de ponta a ponta, reduzindo incerteza e tornando decisões mais previsíveis.
Essa mudança ganha relevância agora porque empresas começam a operar em um novo ambiente competitivo, onde errar menos importa tanto quanto acertar mais. E, nesse cenário, a forma como ideias são criadas passa a ser tão importante quanto as ideias em si.
“Passamos da inovação baseada na intuição para a certeza”, afirma Patel. “Usamos a IA para criar cenários do futuro, gerar ideias nesses cenários e ver o que vai persistir. Com base nisso, usamos matemática para garantir resultados.”
A consequência é direta: inovar deixa de ser um processo caótico e passa a seguir uma lógica mais estruturada — quase como um sistema de probabilidades aplicado ao negócio.
No limite, isso muda quem ganha e quem perde no mercado.
A principal mudança está na forma como empresas testam ideias. Antes, o teste acontecia no mundo real: lançar um produto, medir aceitação, corrigir rota. Era caro, lento e arriscado.
Com IA, esse processo é antecipado.
Empresas podem cruzar milhares de tendências, como comportamento do consumidor, tecnologia e economia, e gerar combinações possíveis de futuro. Cada combinação vira um cenário. Em vez de escolher um caminho, elas analisam centenas ou milhares.
O objetivo é identificar padrões de recorrência: quais produtos aparecem em múltiplos cenários? Quais perfis de cliente se mantêm? O que sobrevive independentemente das variáveis? Isso cria um mapa mais sólido para decisão.
Esse modelo não elimina o risco, mas muda sua natureza. Em vez de apostar em uma ideia isolada, empresas passam a apostar naquilo que se repete estatisticamente. A inovação deixa de ser um tiro único e passa a ser uma construção baseada em padrões.
Isso não significa que toda decisão será óbvia. Significa que ela será mais informada. E isso reduz um dos maiores problemas das empresas: investir pesado em hipóteses frágeis.
Essa transformação também atinge uma das narrativas mais populares do mundo dos negócios: a ideia do insight repentino. Para Patel, essa visão sempre foi equivocada.
“Isso é uma grande mentira”, afirma. “Todas essas pessoas que tiveram grandes ideias estiveram trabalhando nelas pelos últimos 3 meses, por um ano, pensando no assunto, pesquisando, trabalhando e coletando pontos.”
O que existe, na prática, é um processo longo de conexão e desconexão de ideias. A diferença é que agora esse processo pode ser acelerado com tecnologia.
A IA não cria o “eureka”. Ela encurta o caminho até ele.
Se o novo modelo é baseado em repetição, a IA amplia essa capacidade.
Patel descreve o uso de agentes de IA, softwares autônomos, que simulam atores do mercado. Um agente representa o cliente. Outro, o concorrente. Outro, o fornecedor.
Cada um reage à ideia proposta. “Eles podem dizer: ‘eu não gostei por causa disso, disso e daquilo’. Você ajusta e apresenta de novo. Repete isso 1.000 vezes, até não haver mais oposição”, afirma.
Na prática, isso transforma o processo de inovação em um ciclo contínuo de validação. Ideias deixam de ser testadas uma ou duas vezes e passam por centenas de iterações antes de chegar ao mercado.
O ganho não está apenas na qualidade, mas na redução de erro evitável.
Na visão de Patel, o Brasil reúne características que favorecem esse novo modelo.
A instabilidade econômica histórica forçou empresas e profissionais a se adaptarem rapidamente, criando um ambiente mais flexível e menos dependente de previsibilidade.
“No Brasil, a economia muda o tempo todo. Por isso precisamos ser ágeis e nos adaptar constantemente”, afirma.
Ao mesmo tempo, o país já conta com acesso a capital, estrutura de startups e casos de sucesso relevantes. O desafio passa menos por capacidade e mais por escala.
Segundo ele, falta transformar histórias isoladas em referência coletiva. “O que precisamos fazer mais no Brasil é espalhar as histórias de sucesso. Temos que fazer cada brasileiro acreditar que pode ser o próximo caso”, afirma.
Sem isso, o ecossistema cresce, mas não acelera.
Apesar da sofisticação do processo, Patel encerra com um ponto básico.
“Corra em direção ao cliente”, afirma. “O cliente é quem vai decidir se você tem um negócio ou não.”
A frase expõe o limite da tecnologia. Modelos podem prever, simular e otimizar — mas não substituem a validação real.
A inovação pode até se tornar mais previsível. Mas continua dependendo de uma resposta simples: alguém quer aquilo.
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