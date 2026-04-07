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Big Brother catarinense escala expansão em segurança e projeta R$ 1,1 bi

Orsegups incorporou mais de 40 empresas de vigilância eletrônica e segurança,, com investimento de R$ 850 milhões nos últimos anos, e agora passa a operar também na capital paulista

Gilson Cesar da Silva, diretor de mercado e expansão da Orsegups (Luan Greg Melo Rocha/Divulgação)

Gilson Cesar da Silva, diretor de mercado e expansão da Orsegups (Luan Greg Melo Rocha/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13h56.

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Criado por George Orwell no romance 1984, lançado em 1949, Big Brother — o “grande irmão”, figura central da obra — simboliza um poder central que tudo via, registrava, moldava comportamentos e manipulava na sociedade.

O conceito nasceu como uma crítica ao controle absoluto — exercido pela vigilância constante e pela manipulação da informação. Hoje, há quem diga que a lógica dos algoritmos cumpre papel semelhante — organiza, direciona e, em alguma medida, influencia comportamentos. Mas essa é uma conversa para outra pauta.

Na era da hiperconectividade, em que ver, prever e reagir em tempo real virou ativo de mercado, a vigilância eletrônica deixa de ser um conceito e passa a ser negócio. Mas diferentemente da visão distópica proposta por Orwell, a catarinense Orsegups, investe em um modelo de negócio que tem na segurança e na proteção seu foco central.

O mercado brasileiro de segurança vive uma fase de transformação acelerada, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial e pelo aumento da demanda por monitoramento remoto. O movimento acompanha uma mudança estrutural no comportamento de empresas e consumidores, cada vez mais orientados por prevenção, resposta rápida e integração de sistemas. Nesse ambiente, a Orsegups, com sede em São José, na Grande Florianópolis, mantém uma política agressiva de aquisições — foram mais de 40 empresas incorporadas nos últimos anos, com investimentos que somam cerca de R$ 850 milhões — como forma de ganhar escala, capilaridade e eficiência operacional.

Com cerca de 9,5 mil colaboradores, presença em todo o território nacional e projeção de R$ 1,1 bilhão em receita em 2026, a companhia entra na capital paulista após consolidar atuação no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A estratégia combina crescimento orgânico com consolidação de mercado, em um setor ainda fragmentado e com espaço para integração.

A entrada em São Paulo não é trivial. Trata-se do maior mercado do país, com alta concorrência, maior nível de exigência tecnológica e presença de players nacionais e multinacionais. Para a Orsegups, o movimento representa não apenas expansão geográfica, mas um reposicionamento estratégico em direção aos centros mais sofisticados de demanda.

Com aproximadamente 80 mil clientes, a companhia protege mais de 1 milhão de pessoas por dia e afirma operar a maior e mais moderna central de monitoramento do país. Essa infraestrutura permite ganho de escala e padronização de processos, além de maior capacidade de resposta a ocorrências em diferentes regiões.

Mercado de R$ 14 bi

Antes de chegar à capital paulista, a empresa estruturou sua presença no interior do estado, com unidades em cidades estratégicas como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Campinas. A estratégia segue uma lógica de ocupação gradual: consolidar mercados intermediários, entender dinâmicas regionais e, então, avançar para grandes centros.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), o mercado brasileiro faturou cerca de R$ 14 bilhões em 2024, com crescimento acima da média da economia. A tendência é de expansão sustentada, puxada pela digitalização, pela integração de sistemas e pelo uso crescente de inteligência artificial aplicada à segurança.

Nesse contexto, a diferenciação passa cada vez mais pela tecnologia embarcada. Um dos principais ativos da companhia é o Alarme 365, sistema de segurança desenvolvido internamente e resultado de investimentos contínuos em inovação. O projeto envolve um time de cerca de 30 especialistas em tecnologia e foi desenhado para operar com inteligência artificial na análise de imagens e eventos.

Na prática, o sistema é capaz de interpretar, quase em tempo real, as imagens captadas pelos dispositivos de monitoramento, reduzindo falsos alarmes e acelerando o acionamento das equipes de resposta. Com tecnologia sem fio, o equipamento pode ser instalado sem necessidade de obras e em menos de uma hora — um diferencial relevante para pequenos e médios negócios, principal público-alvo na expansão paulista.

“Baseamos nossa estratégia de crescimento futuro na ideia de que somos uma empresa de tecnologia que atua na segurança — e não uma empresa de segurança que investe em tecnologia”, diz Gilson Cesar da Silva, diretor de mercado e expansão da Orsegups.

Gilson é economista, com um currículo acadêmico construído nas melhores universidades do exterior. Mas, antes de mais nada, é um apaixonado por inovação — daqueles que podem discorrer horas sobre mercado, conceitos e sociedade, sem perder o ritmo professoral ou baixar o nível de encantamento dos ouvintes.

A digitalização da segurança também amplia os desafios relacionados à proteção de dados. A empresa lida diariamente com um volume crescente de informações captadas por câmeras, sensores biométricos e outros dispositivos conectados — dados sensíveis que exigem governança robusta e protocolos rígidos de segurança.

“Armazenamos informação muito importante, que precisa ser protegida para garantir a segurança dos nossos clientes. Essa é uma preocupação antiga, que ganha cada vez mais força”, afirma Gilson Cesar da Silva.

Para sustentar essa frente, a companhia buscou certificações internacionais como as ISO 27001 e ISO 27701, que atestam a adoção de práticas globais de gestão de segurança da informação e privacidade de dados. A medida reforça a credibilidade da empresa em um mercado cada vez mais sensível à proteção de informações.

O avanço da Orsegups também reflete uma tendência mais ampla de consolidação no setor. Empresas com capacidade de investimento, tecnologia própria e escala operacional tendem a ganhar espaço frente a operadores menores, em um movimento semelhante ao observado em outros segmentos intensivos em tecnologia.

No fim, a ironia é inevitável: aquilo que nasceu como metáfora de controle absoluto reaparece, décadas depois, como proposta de valor em um mercado bilionário. No setor de segurança eletrônica, o “Big Brother” deixou de ser apenas distopia — a diferença é que não manipula vidas, mas as protege.

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