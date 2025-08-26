Negócios

Como a Cacau Show se tornou a varejista com mais lojas no Brasil

A rede de chocolates de Alexandre Costa conta com mais de 4.661 unidades, supera gigantes do varejo e investe em hotéis e parque temático para continuar crescendo

Cacau Show: rede de chocolate é a maior em número de lojas no país (Leandro Fonseca/Exame)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12h00.

A Cacau Show chama atenção dentro e fora do mercado de franquias. A companhia de capital fechado se tornou a rede varejista com maior número de lojas no Brasil, com 4.661 unidades em operação, superando gigantes como Carrefour, Grupo Boticário e Raia Drogasil.

Segundo levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), a companhia registrou vendas de R$ 6,2 bilhões em 2024, alta de 21% em relação ao ano anterior.

O crescimento da companhia liderada pelo empresário Alexandre Costa acompanha a criação de novos modelos de lojas, que permitem acelerar a abertura de unidades em pequenas cidades antes fora do radar.

Novos modelos de crescimento

O negócio começou em 1988, depois que o empresário pegou 500 dólares emprestados para vender ovos de Páscoa. Nascido na zona norte de São Paulo, Costa cresceu vendo a mãe vendendo cosméticos e chocolates a vizinhos e conhecidos por meio de ­catálogos.

No início dos anos 2000, as primeiras franquias foram abertas. Depois de um crescimento gradual ao longo das últimas décadas, a rede viveu uma verdadeira explosão de inaugurações nos últimos cinco anos.

A Cacau Show criou, em 2021, o modelo de loja contêiner. Nesse formato, o franqueado paga R$ 69.000 para iniciar a operação, bem abaixo do investimento de aproximadamente R$ 300.000 exigido por uma loja tradicional.

Naquele ano, 1.000 unidades entraram no mercado, número superior à quantidade total de lojas da maioria das grandes franquias do país. É o caso de Ituberá, cidade de 22.000 habitantes no sul da Bahia, a 350 quilômetros de Salvador, que ganhou sua primeira loja de chocolate.

De lá pra cá, centenas de lojas são inauguradas todos os anos.

Entre os desafios está manter a rentabilidade de uma rede em rápida expansão controlada por franqueados. Ajustes foram feitos dentro de casa para acompanhar o desempenho das operações.

Os consultores, por exemplo, responsáveis por acompanhar de perto o desempenho das lojas, passaram a ganhar comissões não apenas pela venda e inauguração de franquias, mas sim pelos resultados apresentados no primeiro ano.

O varejo de experiência

Além de milhares de lojas franqueadas, a Cacau Show conta com três fábricas: duas plantas em Itapevi e Campos do Jordão, ambas em São Paulo, e uma em Linhares, no Espírito Santo. A última foi atingida por um incêndio e foi reinaugurada no ano passado após investimento de R$ 150 milhões.

A companhia também anunciou investimento de um bilhão de reais para a produção de cacau no Brasil. Há onze anos a Cacau Show investe na fazenda própria, a Dedo de Deus, em Linhares, no Espirítio Santo. É de lá que saem 3% da matéria-prima utilizada em seus produtos.

Enxergando um teto (não tão distante) de crescimento para as franquias, o empresário Alexandre Costa tem diversificado os negócios da companhia nos últimos anos. Desde 2022, a Cacau Show já inaugurou dois hotéis, localizados em Campos de Jordão e em Águas de Lindóia, com a temática de cacau e chocolate.

O empresário também comprou, neste ano, a marca do parque de diversões Playcenter, realizando um sonho antigo de entrar no setor de entretenimento. A expectativa é abrir 100 unidades em shoppings centers nos próximos dez anos.

A hora do show

Projeto do Cacau Park, a ser construído em Itu, no interior paulista (Cacau Show/Divulgação)

Depois de criar a maior rede de chocolates do país, Alexandre Costa prepara sua empresa para um salto inédito: virar referência no setor de parques temáticos.

Com investimento estimado em R$ 2 bilhões, o Cacau Park, entre os municípios de Itu e Sorocaba, no interior paulista, a 100 quilômetros da capital, quer atrair trÊs milhões de visitantes por ano.

A ideia é trazer a Disney para os brasileiros. De acordo com o empresário, apenas 3% da população consegue viajar para exterior para visitar parques de diversão. O fundador da Cacau Show planeja ter ingressos com preços mais acessíveis em alguns dias do mês.

Entre as principais atrações está a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina. Com 55 metros de altura, o brinquedo atinge 120 km/h em apenas cinco segundos e percorre um trajeto de um quilômetro.

Com inauguração prevista para 2027, a companhia adquiriu 16 milhões de metros quadrados de terreno, com espaço de sobra para a abertura de outros parques e novas experiências.

Além das mais de 50 atrações, o complexo terá um shopping a céu aberto com lojas e restaurantes, além de dois hotéis com 1.330 quartos.

  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Loja da RaiaDrogasil

    4/11 Loja da RaiaDrogasil (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

