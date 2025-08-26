Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Quais são as 10 maiores empresas do varejo no Brasil? Veja quanto elas faturam

As dez maiores varejistas do país respondem por 36,5% das vendas do setor

Varejo: Grupo Carrefour lidera ranking com bom desultado do Atacadão (Leandro Fonseca/Exame)

Varejo: Grupo Carrefour lidera ranking com bom desultado do Atacadão (Leandro Fonseca/Exame)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08h35.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 08h38.

Mesmo num cenário desafiador para o setor varejista, com redução de margens e juros altos, o resultado somado das 300 maiores empresas do varejo brasileiro seguiu crescendo.

É o que aponta o levantamento TOP 300 do varejo brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT).

Em 2024, de acordo com o levantamento, as maiores varejistas do país somaram um faturamento de R$ 1,3 trilhão de reais, 9,6% mais que no ano anterior.

O número de companhias que atingem o primeiro bilhão de receita também nunca foi tão alto. Hoje, 200 das 300 empresas da lista já faturam mais de R$ 1 bilhão por ano; 53 superam os R$ 5 bilhões; e 26 têm receita acima dos R$ 10 bilhões.

Entre as dez maiores, aparecem Carrefour, Assaí, Magazine Luiza, RD Saúde, Grupo Boticário, Casas Bahia, Grupo Mateus, Amazon, Americanas e Supermercados BH. Juntas, elas respondem por 36,5% das vendas do setor.

O faturamento das cinco maiores chegou a R$ 325,9 bilhões, com 26% de participação.

As 10 maiores varejistas do Brasil

A liderança segue com o Grupo Carrefour. Sozinho, a marca atingiu uma receita de R$ 120,6 bilhões, o único a superar a marca dos 100 bilhões de reais. O Atacadão é o seu principal motor de crescimento, responsável por cerca de 70% das vendas do grupo.

O atacarejo volta a vice-liderança com o Assaí, que faturou R$ 80,6 bilhões, seguido pelo Magazine Luiza, com receita de R$ 47,3 bilhões (excluindo marketplace).

Em quarto lugar aparece a rede de farmácias Raia Drogasil, que cresceu 15,1% no ano, e chegou a R$ 41,8 bilhões, seguida pelo Grupo Boticário, com faturamento de R$ 35,7 bilhões.

Confira a lista completa a seguir:

  • Grupo Carrefour Brasil – R$ 120,6 bilhões
  • Assaí – R$ 80,6 bilhões
  • Magazine Luiza – R$ 47,3 bilhões
  • RD Saúde (Raia Drogasil) – R$ 41,8 bilhões
  • Grupo Boticário – R$ 35,7 bilhões
  • Grupo Casas Bahia – R$ 32,4 bilhões
  • Grupo Mateus – R$ 30,1 bilhões
  • Amazon – R$ 26,0 bilhões (estimado)
  • Americanas – R$ 21,4 bilhões
  • Supermercados BH – R$ 21,3 bilhões
Acompanhe tudo sobre:VarejoCarrefour

Mais de Negócios

Eles começaram com uma nota fiscal de R$ 300. Hoje, faturam R$ 30 milhões com produtos para pets

Gigantes do varejo faturaram R$ 1,3 trilhão em 2024

'Disney' da Netflix? Por que a gigante do streaming ainda não investiu em um parque de diversão

'Taxa das blusinhas' fortalece Mercado Livre e pressiona Temu e Shein

Mais na Exame

Brasil

Revitalização em SP: Galeria Prestes Maia, Vale do Anhangabaú e novos projetos vão custar R$ 58 mi

Mercados

Reunião ministerial de Lula, IPCA-15 e demissão de diretora do Fed: o que move o mercado

Negócios

Eles começaram com uma nota fiscal de R$ 300. Hoje, faturam R$ 30 milhões com produtos para pets

Um conteúdo Bússola

Opinião: como o checkout virou peça-chave na retenção de clientes