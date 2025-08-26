Quais são as 10 maiores empresas do varejo no Brasil? Veja quanto elas faturam

Mesmo num cenário desafiador para o setor varejista, com redução de margens e juros altos, o resultado somado das 300 maiores empresas do varejo brasileiro seguiu crescendo.

É o que aponta o levantamento TOP 300 do varejo brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT).

Em 2024, de acordo com o levantamento, as maiores varejistas do país somaram um faturamento de R$ 1,3 trilhão de reais, 9,6% mais que no ano anterior.

O número de companhias que atingem o primeiro bilhão de receita também nunca foi tão alto. Hoje, 200 das 300 empresas da lista já faturam mais de R$ 1 bilhão por ano; 53 superam os R$ 5 bilhões; e 26 têm receita acima dos R$ 10 bilhões.

Entre as dez maiores, aparecem Carrefour, Assaí, Magazine Luiza, RD Saúde, Grupo Boticário, Casas Bahia, Grupo Mateus, Amazon, Americanas e Supermercados BH. Juntas, elas respondem por 36,5% das vendas do setor.

O faturamento das cinco maiores chegou a R$ 325,9 bilhões, com 26% de participação.

As 10 maiores varejistas do Brasil

A liderança segue com o Grupo Carrefour. Sozinho, a marca atingiu uma receita de R$ 120,6 bilhões, o único a superar a marca dos 100 bilhões de reais. O Atacadão é o seu principal motor de crescimento, responsável por cerca de 70% das vendas do grupo.

O atacarejo volta a vice-liderança com o Assaí, que faturou R$ 80,6 bilhões, seguido pelo Magazine Luiza, com receita de R$ 47,3 bilhões (excluindo marketplace).

Em quarto lugar aparece a rede de farmácias Raia Drogasil, que cresceu 15,1% no ano, e chegou a R$ 41,8 bilhões, seguida pelo Grupo Boticário, com faturamento de R$ 35,7 bilhões.

Confira a lista completa a seguir: