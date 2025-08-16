Cacau Show termina obra da maior montanha-russa da América Latina

Quem passa pela Rodovia Castello Branco, próximo ao quilômetro 84, já consegue avistar de longe a primeira atração do parque de diversões da Cacau Show, em Itu, no interior de São Paulo.

Trata-se da maior e mais rápida montanha-russa de lançamento da América Latina, desenvolvida pela holandesa Vekoma, fabricante responsável pelas atrações dos parques da Disney.

A conclusão da montagem da montanha-russa neste sábado, 16, marca o primeiro passo visível do Cacau Park, empreendimento de R$ 2 bilhões da Cacau Show que ocupará um milhão de metros quadrados.

Com 55 metros de altura, o brinquedo chega a 120 km/h em apenas cinco segundos e percorre um trajeto de um quilômetro. A capacidade de atendimento é de até 1.000 pessoas por hora, com dois trens de 16 lugares cada.

"Essa montanha-russa é a mais rápida e mais alta da América Latina e vai atrair pessoas de todo Brasil e de outros países", diz Alexandre Costa, fundador da Cacu Show.

1 /6 (5H9A1754[1])

2 /6 default (default)

3 /6 default (default)

4 /6 default (default)

5 /6 (5H9A1773[1])

6/6 (5H9A2056[1])

Além das mais de 50 atrações, o complexo terá um shopping a céu aberto com lojas e restaurantes, além de dois hotéis com 1.330 quartos.

E esse é só o começo. A área total adquirida pelo fundador da companhia é de 16 milhões de metros quadrados. Espaço para outros parques não falta.

Com inauguração prevista para 2027, o público é estimado em 3 milhões de visitantes ao ano.

A aposta é alta, e o desafio também: conquistar um público exigente em um país com pouca tradição em parques de grande porte.

Se der certo, será um passo marcante na transformação de uma marca de chocolates em um dos maiores cases de entretenimento e hospitalidade do Brasil.

Do varejo ao parque de diversões

O Cacau Park traduz a tese de Alexandre Costa de que o varejo caminha para um modelo em que a experiência será tão ou mais importante que o produto em si.

Fundada em 1988, a empresa se consolidou como líder global em número de franquias de chocolate, com quase 5.000 pontos de venda e faturamento de R$ 6,2 bilhões no ano passado.

Nos últimos anos, a companhia expandiu seu portfólio. Além da rede de franquias, a companhia conta com uma fazenda de cacau, dois hotéis temáticos, além do Playcenter.

Com o parque, a marca leva o conceito de varejo de experiência à máxima potência, criando um destino turístico que mistura memória afetiva, gastronomia e diversão em larga escala.

Outras atrações do Cacau Park

Projeto do Cacau Park, a ser construído em Itu, no interior paulista (Cacau Show/Divulgação)

A montanha-russa de 55 metros de altura e velocidade de até 120 km/h é uma das atrações do Universo Dreams, área voltada para tecnologia e inovação.

O Cacau Park também vai contar com espaços como: