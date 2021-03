Com valorização recorde, metal raro deixa commodities e bitcoin para trás

(Bloomberg) -- Há um metal que está deixando todas as commodities - e até mesmo o Bitcoin - para trás este ano. O desafio de investidores é conseguir comprá-lo.

O irídio, um dos metais preciosos mais raros que é extraído como subproduto da platina e do paládio, se valorizou 131% desde o início de janeiro, superando de longe o ganho de 85% do Bitcoin. O rali tem sido impulsionado pelos gargalos na cadeia de suprimentos no último ano e pela crescente demanda para uso em telas eletrônicas, segundo a refinaria Heraeus Group.

Com um mercado muito menor do que seus metais irmãos mais famosos, os problemas de produção podem ter grande impacto sobre os preços. Apostar nisso também é difícil, já que a demanda é dominada por usuários industriais. O irídio não é negociado em bolsa ou por meio de fundos de índice, compradores de varejo precisam recorrer a um pequeno grupo de comerciantes e os poucos grandes investidores vão direto aos produtores.

“O tempo de espera do lado da oferta é muito longo para aumentar o suprimento em tempo hábil”, disse Jay Tatum, gestor da Valent Asset Management. “A única solução de curto prazo são preços mais altos para fazer com que as pessoas vendam suas posições existentes.”

-

O irídio subiu para US$ 6.000 a onça, ou mais do que o triplo da cotação do ouro, segundo dados da Johnson Matthey.

Parte do apelo do irídio vem do investimento limitado na produção de platina, que é amplamente usada em autocatalisadores para reduzir as emissões, enquanto investidores pesam aumentos potenciais na demanda por platina de novas tecnologias de hidrogênio em relação à transição para veículos elétricos.

A perspectiva de oferta restrita também ajudou a elevar os preços de outros metais do grupo da platina. O paládio está cerca de 9% abaixo de uma máxima histórica, o ródio atingiu recorde de US$ 29.800 a onça esta semana, e o rutênio subiu para o maior nível em quase 13 anos.